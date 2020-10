Antwerpen doet het licht uit voor Nacht van de Duisternis AMK

06 oktober 2020

11u23 2 Antwerpen Op zaterdag 10 oktober neemt de stad Antwerpen deel aan de 25ste Nacht van de Duisternis. Op 39 locaties in de stad wordt de klemtoonverlichting gedoofd om de aandacht te vestigen op de problematiek van lichthinder. Met haar Lichtplan zet de stad ook structureel in op gerichte en duurzame verlichting.

Tijdens de Nacht van de Duisternis dooft de stad de verlichting op een heel aantal gebouwen en kunstwerken van zaterdagavond 10 oktober tot zondagochtend 11 oktober. Dit jaar zullen er 39 locaties deelnemen aan deze actie, waaronder een hele reeks historische gevels in het centrum. De openbare verlichting blijft wel overal branden.

Tom Meeuws, schepen voor Leefmilieu: “Lichthinder is een ‘onderbelicht’ probleem, zeker in steden als Antwerpen. Nog al te vaak laten we de lamp te lang branden, thuis of op het werk. We willen het goede voorbeeld geven en zetten vandaag alles op alles om onze stad anders te verlichten, dit krijgt dan ook bijzondere aandacht in ons nieuwe Antwerps Klimaatplan.”

Lichtplan

Antwerpen heeft een Lichtplan waarmee de stad na zonsondergang licht gericht wil inzetten. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen functionele verlichting en sfeerverlichting. Waar mogelijk vullen de twee elkaar aan.

“Bij de verdere uitvoering van het Lichtplan blijven we maximaal inzetten op verledding en slimme verlichting. We rollen ook de architecturale verlichting verder uit om de markante, mooie plekken van onze stad in de kijker te zetten. Zo wordt momenteel de verlichting van het station Antwerpen-Centraal, het Operagebouw en het Steen uitgewerkt”, vertelt schepen voor Openbaar Domein Claude Marinower.