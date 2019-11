Antwerpen decor voor nieuwe dramaserie The Window BJS

12 november 2019

16u53 1 Antwerpen Vanaf maandag 18 november vinden in Antwerpen opnames plaats voor The Window, een coproductie tussen Duitsland en België. In de cast: onder meer Lynn Van Royen en Louis Talpe.

The Window is een Engelstalige coproductie tussen Duitsland en België. De dramaserie neemt een kijkje in de wereld van het professioneel voetbal en focust op spelers, agenten, clubeigenaars en journalisten. Centraal staat het leven van speler Jordan Burdett, een volgzaam 17-jarig toptalent die door elke Europese club gewild is. Bekende Vlaamse acteurs die meedoen zijn onder meer Lynn Van Royen, Louis Talpe, Jenne Decleir, Barbara Sarafian en Ella Leyers.

De opnames in Antwerpen starten op maandag 18 november en lopen tot vrijdag 1 mei 2020. Er zijn in totaal 78 draaidagen in België gepland waarvan een 35 à 40-tal in Antwerpen. Er wordt onder meer gedraaid in Stokers (Groen Kwartier), het Loodswezen (Tavernierkaai), PAKT (Groen Kwartier), Restaurant Dôme (Zurenborg), het Havenhuis, de nachtclubs op de Rijnkaai en verschillende appartementen in Borgerhout en op het Antwerpse Zuid. Ook in Engeland en Malta zullen er opnames voor The Window plaatsvinden.

De makers van The Window gaan een samenwerking aan met de filmcel van de stad Antwerpen. Die werd al in 2001 opgericht en biedt meestal logistieke ondersteuning. De cel helpt productiehuizen bijvoorbeeld bij het verkrijgen van toestemming voor het betreden van bepaalde locaties of het gebruik van drones voor beeldopnames.