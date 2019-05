Antwerpen chocoladehoofdstad tijdens tweede editie van Belgium Chocolate Summit Annelin Marien

30 mei 2019

11u35 5 Antwerpen Op 5, 6 en 7 juni is Antwerpen de chocoladehoofdstad bij uitstek. Nationale en internationale chocoladeprofessionals zakken af naar het Radisson Blu Hotel voor de wedstrijd ‘Beste Praline’, een internationaal chocoladecongres en een bezoek aan het chocolademuseum Chocolate Nation.

De tweede editie van de Belgium Chocolate Summit start met de jaarlijkse zoektocht naar de Beste Praline van het Jaar, beter bekend als de Belgium Chocolate Awards. Op de tweede dag zijn er presentaties en workshops voor vertegenwoordigers van de nationale en internationale chocoladebranche over nieuwe inzichten, mogelijkheden en technologieën op het gebied van chocolade. 19 gerenommeerde chocoladekenners zullen er spreken over innovaties binnen de chocoladewereld. Vrijdag wordt afgesloten met een VIP-experience bij Chocolate Nation en een vrijblijvend bezoek aan enkele Antwerpse chocolatiers via een uitgetekende route. Chocoladeliefhebbers kunnen zich nog steeds inschrijven op www.chocolaterie.be.