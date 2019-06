Antwerpen-Centraal wordt ondergedompeld in olijfolie AMK

25 juni 2019

15u16 4 Antwerpen Vanaf 1 juli wordt het Centraal Station van Antwerpen een maand lang ondergedompeld in Spaanse olijfolie. In de inkomhal zal je verschillende soorten olijfolie kunnen ontdekken bij de pop-up van de ‘Olive Oil World Tour’.

De ‘Olive Oil World Tour’, het rondtourende ‘olijfolie-walhalla’, houdt tijdens de maand juli halt in Antwerpen-Centraal. De pop-up laat je proeven van de mediterrane cultuur door originele recepten én een waaier aan olijfolies die je kan ontdekken. Passanten komen in de ‘oleoteca’ meer te weten over de Europese productiemethoden en de verschillende soorten olijven. Het vloeibare goud is in België trouwens aan een stevige opmars bezig. Ruim 22.000 ton olijfolie slokten wij Belgen op in 2018, waarvan meer dan 13.000 ton rechtstreeks afkomstig is uit Spanje. De ‘Olive Oil Lounge’ zal nog tot 31 juli in het station staan.