Antwerpen Centraal krijgt speciale eet- en drinkzone waar reizigers hun mondmasker mogen afzetten ADA

31 juli 2020

17u49

Bron: Belga 0 Antwerpen Vanaf maandagochtend opent in het station Antwerpen-Centraal een speciale zone waar treinreizigers hun mondmasker mogen afzetten om iets te eten of te drinken. Met de maatregel wil de NMBS tegemoetkomen aan de moeilijke situatie voor horeca-uitbaters en handelaars in het station.

Door de strenge maatregelen in de treinstations hebben horeca-uitbaters en handelaars het erg moeilijk. “Wij mogen als horeca en handelaars open zijn, maar dit is totaal geen haalbare kaart”, zegt Karin Van Mechelen, zaakvoerster van een frituur in Antwerpen-Centraal.

Van Mechelen haalt onder meer het verplichte gebruik van een mondmasker in de stations aan als “moordend”: “met de uitbreiding sinds zaterdag in Antwerpen kan er ook buiten niet gegeten of gedronken worden, omdat er ook een mondmaskerplicht is in de omliggende straten.”

Om de handelaars te helpen, opent in Antwerpen-Centraal daarom een speciale zone in het midden van het station, om te eten en te drinken. “In die zone, met een aantal tafeltjes en stoelen, mogen reizigers hun mondmasker afzetten”, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. “Er wordt uiteraard wel voldaan aan de sanitaire maatregelen.”

Temmerman wijst er daarnaast op dat de NMBS sinds het begin van de coronacrisis ook andere maatregelen hanteert om uitbaters in de stations te helpen. “Sinds maart rekenen wij de energiekosten niet meer door naar de uitbaters. Ze krijgen ook een korting op uitbatingsvergoeding aan de NMBS.”