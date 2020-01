Antwerpen boven in De Nieuwe Lichting 2020: vijf van de negen finalisten komen uit onze provincie Sander Bral

23 januari 2020

17u01 4 Antwerpen Het stemmen voor De Nieuwe Lichting is begonnen. Studio Brussel gaat voor de achtste keer op zoek naar nieuwe muzikaal talent van eigen bodem. Vorige jaren wonnen onder andere Tamino, Sons, Equal Idiots en Brihang de muziekwedstrijd. Uit 999 ingeschreven bands koos de jury negen finalisten. Vijf daarvan komen uit Antwerpen.

Vanaf donderdagavond kan er alweer gestemd worden op de negen finalisten van de De Nieuwe Lichting. Over een week al maakt Studio Brussel de winnaars bekend. Opvallend, vier van de negen finalisten komen uit het Antwerpse en met IKRAAAN uit Mechelen erbij zelfs vijf uit onze provincie. Maak kennis met het nieuwe Antwerpse talent.

Alison Jutta

Bij de voorselectie krijgt elke deelnemende artiest maar één kans om de jury te overtuigen, door één eigen origineel nummer in te sturen. Alison Jutta (24) wist de muziekkenners bij Studio Brussel zo te overtuigen met haar aanstekelijke ‘Beautiful Mistakes’. Onder invloed van Solange - zuster van - en met podiumervaring op het conservatorium van Rotterdam wil Alison Jutta met haar dromerige synthpop in de voetsporen treden van Tessa Dixson, die vorig jaar De Nieuwe Lichting won.

DVKES

Aan de heidense tongval van zanger en gitarist Joos zal je het niet merken maar DVKES, met Pieter-Jan aan de gitaar en electronica en Antoni op drums, komt wel degelijk uit Antwerpen. De Nieuwe Lichting geeft nog steeds ruimte aan de klassieke rockband, licht elektronische ondersteund weliswaar, die ergens schippert tussen Arctic Monkeys en Tame Impala. DVKES stond eerder al in de Brusselse AB als warm-up voor Blondie en probeert de stemmers te overtuigen dat hun track ‘We Finally Pushed Through’ een zelfvervullende profetie is.

IKRAAAN

De piepjonge IKRAAAN (21) mag dan wel van Mechelen komen - is dat nog Antwerpen? -, de Antwerpse arrogantie heeft ze alvast in zich. Ze vindt zichzelf namelijk - al dan niet met zelfspot - haar beste inspiratie. Onder invloed van Tupac schrijft en rapt ze al sinds haar vijftien. Drie jaar geleden besloot ze om het Engels links te laten liggen om voortaan enkel in het Nederlands te zingen. Dapper. IKRAAAN vormt momenteel het voorprogramma van Brihang, ooit zelf winnaar van De Nieuwe Lichting, en haalde de selectie met het zwoele maar erg donkere ‘REFLECTIE’.

Sunday Rose

Voor de 24-jarige Antwerpse Sunday Rose ging de bal aan het rollen toen ze covers inzong met haar zus en die op YouTube dumpte. Haar zwoele soulstem viel op en ze werd door verschillende artiesten gevraagd om samen te werken. Zo ook met de Antwerpse drum ‘n’ bass-legende Murdock, de man die Netsky groot maakte. In ‘Worst I Ever Had’ zingt ze over haar ergste ex-vriendje - het moeten er een hele boel zijn - maar wel op een erg vrolijke manier. Misschien is er toch nog kans voor het jonge koppel?

Yong Yello

Net zoals IKRAAAN en Sunday Rose beweegt Yong Yello (27) zich voort in de zogenoemde urban scene. Onder invloed van Franse rap schrijft en produceert hij al jaren muziek en is hij inmiddels ook aan het rappen en zingen geslagen. Hij werkte recent aan de muziek van onder andere Glints en Noémie Wolfs. Zijn ‘Als Ge Slaapt’ heeft met de zachte beat, subtiele violen en Antwerpse rap iets Tourist LeMC in zich en gaat over een jongeman die ’s nachts zijn vriendin achterlaat om stoute dingen te gaan doen in de stad. Met een amoureuze ziel in de straten verdwalen, veel Antwerpser dan dat wordt het niet.

Stemmen op jouw favoriete Antwerpenaar kan hier. Andere finalisten van De Nieuwe Lichting zijn Crooked Steps, Demi Lou en The Radar Station uit het Gentse en Rian Snoeks uit Limburg.