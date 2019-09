Antwerpen blikt terug op geslaagd toeristisch zomerseizoen: “Traag gestart maar EK hockey maakte alles goed” David Acke

05 september 2019

13u48 0 Antwerpen Tal van trekpleisters, hotels en evenementen in de binnenstad kijken terug op een goede zomer. De pieken lagen tijdens de laatste week van juni en op 15 en 18 augustus, met de vele evenementen in de Antwerpse binnenstad zoals Antwerp Pride en het Bollekesfeest.

Antwerpen kan terugblikken op een geslaagde toeristische zomer. Ook de hotelsector blikt tevreden terug. Ongeveer één op drie van de dagjesmensen in Antwerpen kwam uit het buitenland, met de buurlanden op kop. Bijna de helft van de buitenlandse bezoekers komt uit Nederland; en Frankrijk en Duitsland nemen elk bijna 10 procent voor hun rekening.

Grote evenementen zoals Antwerp Pride, de twee weekends van Tomorrowland en het EK Hockey zorgden voor extra overnachtingen in de stad. De gemiddelde kamerbezetting lag op bijna 75 procent, een lichte daling tegenover 2018, maar nog steeds beter dan het gemiddelde van 73 procent in 2017. Dat terwijl de gemiddelde kamerprijs steeg met 2,6 procent tot gemiddeld 93 euro.

Met dank aan EK hockey

“In de eerste 14 dagen van de maand juli was er een duidelijke daling merkbaar in de Antwerpse hotels en werd er gevreesd voor een slechte zomer. Deze mindere dagen werden bijna helemaal goed gemaakt door zowel het succes van de twee weekends Tomorrowland maar vooral door het grote succes van het EK hockey. Gedurende deze week haalden de hotels een hogere bezettingsgraad en een hogere gemiddelde kamerprijs dan gedurende andere zomerse weekdagen”, vertelt Didier Boehlen, voorzitter van de Antwerp Hotel Association.

Cruises

Net zoals de voorbije jaren komen de zeecruises graag langs in Antwerpen. Dit jaar lagen er al 14 zeecruiseschepen aan de kaaien en dat was goed voor 10.861 passagiers. In het najaar komen er nog eens 19 schepen langs. In totaal zal de Scheldestad dit jaar 8 zeecruises meer verwelkomen dan in 2018. Verder deden 210 riviercruises Antwerpen aan met in toaal 22.123 passagiers.

Visit Antwerpen

Visit Antwerpen ontving deze zomer circa 105.000 bezoekers in de infokantoren in het station Antwerpen-Centraal en op de Grote Markt. Het infopunt op de Grote Markt trekt met bijna 58.000 bezoekers de meeste mensen aan. De nieuwe brandstore in het station Antwerpen-Centraal werd deze zomer door ruim 46.000 mensen bezocht. De omzet van de verkoop van souvenirs op beide locaties steeg met 7%.

Nieuwkomer Chocolate Nation

Met ruim 25.000 bezoekers deze zomer, is het duidelijk dat Belgische chocolade heel geliefd is bij zowel binnenlandse als buitenlandse toeristen. Bezoekers van het grootste Belgische chocolademuseum ter wereld zijn er vooral onder de indruk van het interactieve aspect van het belevingsmuseum en uiteraard ook van de vele chocolade-proeverijen. Deze zomer introduceerde het museum bovendien 2 bijkomende talen voor de audiogidsen, en werden er gethematiseerde workshops georganiseerd die letterlijk en figuurlijk gesmaakt werden.