Antwerpen 10 dagen hockeycentrum van Europa Annelin Marien

13 augustus 2019

15u16 0 Antwerpen Als gaststad voor de Belfius Eurohockey Championships, het belangrijkste hockeytornooi in Europa, toont Antwerpen zich nogmaals als ambitieuze sportstad.

Het Europees kampioenschap veldhockey voor nationale mannen- en vrouwenteams is van 16 tot en met 25 augustus te gast in Antwerpen. Tien dagen lang kunnen er zo’n 7500 mensen per wedstrijd genieten van Europees tophockey op de hockeyterreinen van sportcentrum Wilrijkse Plein. Na de internationale Hockey Pro League in juni wordt hockeyminnend Antwerpen opnieuw verwend.

De Red Lions (de Belgische mannenploeg) zijn de regerende wereldkampioen, en beginnen dus als één van de topfavorieten aan het tornooi. Ze hebben de unieke kans om in eigen land ook Europees kampioen te worden. In de poulefase moeten ze voorbij Engeland, Wales en Spanje. De Lions openen het EK op vrijdag 16 augustus tegen Spanje. De Red Panthers (het nationale vrouwenteam) hopen na de verloren finale op het EK 2017 tegen Nederland weer een goede prestatie neer te zetten. Om zich te kwalificeren voor de finalewedstrijden, moeten ze wel voorbij sterke tegenstanders als Nederland, Spanje en Rusland.

De nationale ploegen rekenen op massale steun tijdens de poulefases, en hopelijk ook tijdens de finales. Met de slogan #redisthenewgold roepen ze iedereen op om in het rood gekleed naar het speciaal voor het EK gebouwde stadion te komen. Daar zullen ongetwijfeld ook enkele Antwerspe spelers in actie komen. Bij de mannen vertegenwoordigen kapitein Thomas Briels en ’s werelds beste hockeyspeler van het jaar Arthur Van Doren een sterke Antwerpse delegatie, samen met Loick Luypaert, Sebastien Dockier, Felix Denayer en Alexander Hendrickx. Bij de dames zitten Lien Hillewaert en Anne-Sophie Weyns in de nationale selectie.

Tegelijk is er ook aandacht voor de G-sporters die zich metenin de Euro Parahockey Championships, het Europees kampioenschap voor paralympische atleten. Dit tornooi wordt gespeeld van 19 tot en met 21 augustus. De groepsfase wordt in Edegem afgewerkt, maar de finales worden ook gespeeld op de Wilrijkse Pleinen op 21 augustus.