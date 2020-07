Antwerp verslikt zich in capaciteit: club vraagt 100 abonnees om naar andere tribune te verhuizen PhT

02 juli 2020

18u22 1 Antwerpen Een club kan ook té succesvol zijn als het om abonnementen gaat. Antwerp FC kwam donderdag tot de vaststelling dat het 100 abonnementen te véél heeft verkocht voor de zitjes op tribune 4. “We zoeken nu een 100-tal fans die willen verhuizen naar een andere plek in het stadion.”

De vraag was de voorbije dagen enorm. Woensdag hadden 9.500 fans hun abonnement voor het komende seizoen verlengd. De club is daar dankbaar voor en heeft een zo elegant mogelijke oplossing uitgewerkt voor de honderd fans die graag op tribune 4 hadden gezeten, maar daar door de capaciteit niet terecht kunnen.

Drie keuzes

De goede zielen die zich willen opofferen, krijgen drie keuzes. Wie verhuist naar een staanplaats op tribune 4, krijgt 70 euro terug. Kies je voor een zitplaats op tribune 3, dan geeft de club je 60 euro terug. Wat ook kan, is een zitje in vak 111 op tribune 1. Je betaalt daarvoor geen euro extra.

Iedere supporter die een van die opties kiest, is absoluut zeker van zijn plaats, wat er verder ook mag gebeuren.

Leeftijd

Als er te weinig vrijwilligers zijn, zal de club een aantal fans verplicht laten verhuizen. Leeftijd is daarbij een criterium. “Om het zo eerlijk mogelijk te houden, verwijzen we de 100 jongste abonneehouders naar de staanplaatsen. We gaan wel geen families of groepen uit elkaar halen.”

Wie zijn zitplaats op tribune 4 wil afstaan, kan dat met een mail (naam en customer ID) naar ticketing@rafc.be