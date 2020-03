Antwerp Tower enorm populair: meer dan helft van City Vibe appartementen al verkocht ADA

14u51 0 Antwerpen De Antwerp-Tower kan op heel wat belangstelling rekenen. Hoewel het nieuwe appartementsgebouw nog niet klaar is, is al meer dan de helft van de City Vibe appartementen verkocht. Voor de Serenity appartementen en de penthouses is een wachtlijst voorzien.

Naast de Opera krijgt de nieuwe Antwerp Tower - ook wel A-Tower - stilaan vorm. Vooral de appartementen op de lagere verdiepingen zijn stilaan helemaal gevormd. Van het zesde tot het 21ste verdiep bevinden zich de zogenoemde City Vibe appartementen. Dat zijn appartementen met een oppervlakte van 70 tot 140 vierkante meter. In totaal gaat het over 204 appartementen. “Mensen kunnen kiezen tussen 1 tot 3 slaapkamers en in het mate van het mogelijke is er ook een mogelijkheid om het appartement te personaliseren. Zo kunnen kopers zelf hun vloer kiezen en met welke materialen gewerkt wordt”, vertelt Luc Van Rysseghem, business manager van de Antwerp Tower. Over prijzen wordt niet gecommuniceerd maar dat de verkoop snel gaat is duidelijk. “Al meer dan de helft van deze appartementen zijn de deur uit.”

Een ander verhaal voor de 22ste tot de 26ste verdieping. “Hier spreken we over een heel ander segment. Deze appartementen zijn luxueuzer afgewerkt en veel groter. Die verkoop start in mei pas maar we hebben op dit moment al een serieuze wachtlijst. Natuurlijk zal moeten blijken hoe serieus die interesse is. Tussen interesse hebben en kopen is nog een groot verschil”, aldus Van Rysseghem. In totaal gaat het om 37 Serenity appartementen met een oppervlakte van 140 tot 250 vierkante meter. Helemaal bovenaan de A-Tower vind je dan de 5 penthouses.