Antwerp-Tax rijdt met elektrische taxi's Annelin Marien

26 september 2019

13u19 6 Antwerpen Het bekende Antwerpse taxibedrijf Antwerp-Tax rijdt vanaf nu met elektrische wagens. Het is het eerste Antwerpse taxibedrijf dat haar wagenpark elektrisch maakt, met 18 laadpunten in Antwerpen.

Dit jaar viert taxibedrijf Antwerp-Tax haar negentigste verjaardag, en dat wordt gevierd met elektrische taxi's. Het familiebedrijf dat is opgericht in 1929, is het eerste Antwerpse taxibedrijf dat zijn wagenpark vervangt met elektrische auto’s. Antwerp-Tax heeft 18 elektrische laadpunten geïnstalleerd in Antwerpen. Hiermee kunnen de wagens efficiënt en snel worden opgeladen. Koen van Oorschot, Directeur Antwerp-Tax, licht toe: “Als taxibedrijf proberen we altijd op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. We willen voorlopen op (aankomende) wetgeving en ervaring opdoen met elektrische auto’s.”

Het aanmoedigen van bedrijven zoals Antwerp-Tax om te investeren in elektrische mobiliteit is ook een hoge prioriteit voor Antwerpen als stad. Koen Kennis, schepen voor Mobiliteit: “Antwerpen is hard aan het werk om nog duurzamer te worden en mobiliteit speelt daarbij een grote rol. Antwerp-Tax is een prachtig voorbeeld van hoe bedrijven zelf ook eenvoudig kunnen bijdragen aan dit doel. De transitie naar elektrisch vervoer is goed voor hun klanten, maar ook goed voor onze stad.”