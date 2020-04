Antwerp Symphony Orchestra schrapt alle concerten en activiteiten tot 2 juli



CVDP

30 april 2020

10u57 1 Antwerpen Het Antwerp Symphony Orchestra zet de veiligheid en de gezondheid van zijn publiek op de eerste plaats en volgt de richtlijnen van de overheid en expertenadviezen nauwgezet op. Daarom zijn alle geplande concerten en activiteiten van het Antwerp Symphony Orchestra geschrapt tot en met het einde van het seizoen (donderdag 2 juli).

Ook de activiteiten van de Vrienden van het Antwerp Symphony Orchestra en internationale audities zullen in deze periode niet plaatsvinden.

Tickets

Het Antwerp Symphony Orchestra werkt op dit moment samen met zijn webpartner aan een tool die het mogelijk maakt om de afhandeling van geannuleerde tickets snel en vlot online te laten verlopen. Zo kunnen ticketkopers binnenkort zelf in hun online account aangeven of ze een tegoedbon wensen of afzien van een tegemoetkoming uit begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Zodra deze tool operationeel is, worden de ticketkopers per e-mail op de hoogte gebracht door het orkest.

Een overzicht van de geannuleerde concerten is te vinden op https://www.antwerpsymphonyorchestra.be/nl/concerten.