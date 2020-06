Antwerp Symphony Orchestra heropent Koningin Elisabethzaal met Weer*klank-concerten: hulde aan werknemers tijdens coronacrisis CVDP

11 juni 2020

16u18 1 Antwerpen Op 1, 2, 3 en 4 juli brengt het Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van zijn chef-dirigent Elim Chan vier ‘Weer*klank’-concerten in de Koningin Elisabethzaal, zijn residentie. De nieuwe zaal maakt het voor Antwerp Symphony mogelijk om alle nodige maatregelen te treffen voor de veiligheid van publiek én orkest.

Onder leiding van chef-dirigent Elim Chan brengt het Antwerp Symphony Orchestra voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis in maart weer concerten in de Koningin Elisabethzaal. Antwerp Symphony koos speciaal voor deze concertreeks het werk Fratres voor strijkers en slagwerk van Arvo Pärt. Het orkest draagt dit werk op aan de slachtoffers van de coronacrisis en brengt hiermee tegelijk hulde aan alle werknemers uit de essentiële sectoren die een cruciale rol spelen tijdens de coronacrisis. Ook op het programma staat de Zevende symfonie van Dvořák.

Veiligheid

Het Antwerp Symphony Orchestra zet de veiligheid en de gezondheid van zijn publiek, musici en personeel op de eerste plaats en volgt de richtlijnen van de overheid nauwgezet op. Het orkest nam alle aspecten van zijn werking grondig onder de loep en toetste zijn bevindingen af bij de andere culturele instellingen. De Koningin Elisabethzaal is de grootste nieuwe klassieke concertzaal van het land, en biedt door zijn ontwerp en omvang heel wat oplossingen.

De zaal heeft een maximale capaciteit van 2000 plaatsen, en zou meer dan 600 mensen publiek kunnen ontvangen onder de regels van social distancing. Op dit moment worden voor de vier ‘Weer*klank’-concerten echter slechts maximaal 200 toehoorders toegelaten per concert. Daarbij worden meerdere ingangen en looproutes met eenrichtingsverkeer gebruikt. Extra onthaalpersoneel (met mondmasker) zal het publiek helpen en wegwijs maken in de nieuwe omstandigheden in de zaal. In de zaal zelf worden rijen en stoelen opengelaten om de afstand van anderhalve meter tussen het publiek te garanderen.

Groter podium

De podiumoppervlakte wordt aanzienlijk uitgebreid door de beweegbare koortribune naar achter te schuiven. Deze maatregelen laten het orkest toe om te spelen met een symfonische bezetting van 60 muzikanten, verdeeld over strijkers, blazers en slagwerkers die allemaal voldoende afstand van elkaar kunnen bewaren.

“Ik kan niet wachten om opnieuw het podium te delen met de muzikanten”, zegt Elim Chan, chef-dirigent Antwerp Symphony Orchestra. “Ik heb het orkest en het publiek hard gemist en kijk ernaar uit om opnieuw muziek te doen weerklinken in onze thuisbasis.”

‘In februari, nog voor de uitbraak van het coronavirus in België, brachten we onder leiding van Tan Dun de wereldcreatie van zijn nieuw werk Twelve Sounds of Wuhan, opgedragen aan de slachtoffers van het coronavirus.”, vertelt Joost Maegerman, intendant Antwerp Symphony Orchestra. “Dit maakt het voor ons nu extra bijzonder om begin juli als eerste orkest in België een concertreeks te organiseren sinds de uitbraak van de coronacrisis in België.”

Meer informatie vind je op de website van Antwerp Symphony.