Antwerp richt eerste voetbalclub voor mensen met amputatie op: “Ik durf weer een korte broek dragen” Jan Aelberts

12 juni 2019

12u59 8 Antwerpen Komend weekend speelt RAAFC zijn eerste wedstrijd. En dat is geen typefout: de extra ‘A’ staat voor ‘amputee’, spelers met een amputatie of een aangeboren afwijking. “Een primeur voor ons land en de club”, volgens voorzitter Stijn Chaves Daguilar (44). “Dankzij het amp football durf ik weer een korte broek dragen”, zegt speler Davy Aerts (38).

Eerst de spelregels. Amp football speel je met 7 tegen 7 en behalve de doelman staat iedereen op krukken, zonder prothese. Het veld is kleiner, de doelen ook en buitenspel bestaat niet. Een match duurt twee keer 25 minuten. “Lang genoeg”, zegt voorzitter en doelman Stijn. “Het is verschrikkelijk intens en vermoeiend.”

Stijn heeft geen rechterhand en keept met links. Zijn ploegmaats zijn een voet of been kwijt. Davy onderging na een verkeersaccident een onderbeenamputatie toen hij 18 jaar was. In 2012 ontdekte hij de dan net opgerichte Red Flamingos, onze nationale amputee ploeg. “Een openbaring. Tot dan dacht ik altijd: ‘Ach kijk, ze proberen ook iets’. Ik nam die sporten voor mensen met een beperking minder serieus. Tot ik zelf op het veld stond. Het heeft me veel opgeleverd: vriendschappen, maar ook het zelfvertrouwen om opnieuw een korte broek te dragen en mensen te laten zien dat ik een prothese draag.”

Ploegmaat Bjorn Nelen (42) knikt. Hij verloor op jonge leeftijd zijn linkervoet. “We zijn een hecht team, begrijpen elkaar zonder veel woorden. Niet dat we de hele tijd over onze amputaties praten, maar als ik zeg last te hebben van de wondjes op mijn stomp, weet iedereen daar genoeg mee. Aan een ‘outsider’ krijg je dat moeilijker uitgelegd. Ondertussen ben ik vooral trots dat ik voor de Red Flamingos kan spelen, een nationale ploeg. Dat kan ik dànkzij mijn beperking. En nu voor RAAFC. Zijn de shirtjes al besteld?”

PSV Eindhoven

“Dat Antwerp hier de schouders onder zet is fantastisch”, zegt voorzitter Stijn. “Het zal de eerste regionale ploeg zijn. In Nederland trekt PSV Eindhoven de kar - de ploeg waar we zondag tegen zullen spelen. We hopen natuurlijk dat ook andere Belgische ploegen een afdeling amp football zullen starten zodat we niet elke keer naar de buurlanden of verder moeten kijken om een potje te voetballen. Iederéén is trouwens welkom in onze nieuwe club, vanaf 16 jaar, ook vrouwen, want amp football wordt gemengd gespeeld. En je moet absoluut geen ex-voetballer zijn om aan te sluiten. Dit kan het begin zijn van iets heel moois.”

De debuutmatch van RAAFC vindt deze zondag om 14 uur plaats, uiteraard aan de Bosuil. Supporters - ‘hoe meer, hoe liever’ - zijn welkom. Wie meer info wilt over amp football kan terecht op de website van onze nationale ploeg: www.ampfootballbelgium.com.