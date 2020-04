Antwerp Pride gaat door, maar zonder parade en festivals: “Zoeken alternatief programma en stellen volksgezondheid voorop” ADA

13u48 0 Antwerpen “De Antwerp Pride zal dit jaar doorgaan maar zonder de massa-evenementen zoals de parade en de avondfestivals.” Dat zegt organisator Bart Abeel naar aanleiding van de nieuwe maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De organisatie bekijkt nu een alternatief programma.

Elk jaar ontvangt de stad Antwerpen in augustus honderdduizenden bezoekers van over heel de wereld om de Antwerp Pride te vieren. Dat zit er dit jaar waarschijnlijk niet in maar toch wil de organisatie het Pride-moment niet zomaar laten passeren. “Het spreekt voor zich dat wij de volksgezondheid op de eerste plaats zetten en dat wij ons dus aan de opgelegde maatregelen zullen houden. Maar de Antwerp Pride wordt niet afgelast”, vertelt organisator Bart Abeel.

Online

De organisatie buigt zich nu over een alternatieve programmatie die veilig is voor de gezondheid van de deelnemers. “Sowieso kan de stad baden in de regenboogkleuren en zijn we zo visueel aanwezig in de stad. Daarnaast bekijken we kleinschalige evenementen zoals lezingen of tentoonstellingen in musea maar ook online kan er veel. We staan bekend als een creatieve groep mensen in de samenleving dus we gaan hier zeker een oplossing voor vinden”, aldus Abeel.

Hoe dan ook, de Antwerp Pride zal er volledig anders uitzien dan de vorige edities. De traditionele parade, voor velen het hoogtepunt, zal niet doorgaan. Ook zal het internationaal gekleurde gezelschap dit jaar naar alle verwachting veel minder zijn. “Veel zal afhangen van de maatregelen rond reizen. Die sector ligt nu volledig stil. Wij trekken normaal heel wat nationaliteiten aan maar in het licht van het coronavirus zal dat dit jaar naar alle waarschijnlijkheid niet lukken.”

Antwerp Pride vindt plaats van 5 augustus tot en met zondag 9 augustus.