Antwerp Poster Festival maakt zich op voor tweede editie: “2.107 inzendingen uit 75 landen ontvangen” Annelin Marien

10 augustus 2020

16u28 0 Antwerpen Na de eerste editie in maart 2019 met het thema ‘Show Your Colours’ is het Antwerp Poster Festival klaar voor zijn tweede jaargang. Grafisch ontwerpers Tom Tiepermann en Dennis Janssens van ontwerpbureau ‘ssnn’ kozen dit jaar het thema ‘What’s Your Type?’ voor de internationale postercompetitie. “We kregen maar liefst 2.107 inzendingen uit 75 verschillende landen binnen”, klinkt het bij de organisatie.

Van 18 tot en met 27 september vindt, als alles goed gaat, de tweede editie van het Antwerp Poster Festival plaats. Tom Tiepermann en Dennis Janssens riepen de internationale designwedstrijd vorig jaar in het leven. “We merkten dat een posterfestival ontbrak in België, in het buitenland bestaan dergelijke wedstrijden al langer”, aldus Dennis. “We zijn zelf grafisch ontwerper, vier jaar geleden afgestudeerd in Antwerpen, dus besloten we om zelf een festival te organiseren dat jonge ontwerpers de kans geeft om hun werk te tonen.”

Dennis en Tom zijn ondanks de coronamaatregelen vastberaden om alsnog een cultureel evenement te organiseren in Antwerpen. Zo zal er een tentoonstelling plaatsvinden in openlucht, die je mits reservatie gratis en met voldoende social distancing kan bezoeken. “Bij de eerste editie kregen we 935 inzendingen uit 35 verschillende landen, dit jaar hebben we er maar liefst 2.107 uit 75 verschillende landen”, vertelt Dennis. “Dit jaar is het thema ‘What’s Your Type?’, en dat valt vrij te interpreteren: wat voor type ontwerper ben je, wat voor type posters maak je? Uit al die inzendingen kiest de jury de 50 beste posters, die tentoon worden gesteld in een publieke ruimte in Antwerpen, waarschijnlijk Park Spoor Oost.”

Workshops

Normaal gezien vinden er tijdens het Antwerp Poster Festival ook workshops en lezingen plaats. Dennis en Tom bekijken nog hoe ze dat met de geldende coronamaatregelen zullen aanpakken. “We willen in ieder geval een viertal workshops organiseren in de ateliers van Antwerp Type Society, een initiatief dat werkt rond typografie. Andere workshops en lezingen draaien ook rond grafische vormgeving, we willen misschien zelfs een blijvend kunstwerk in het Antwerpse straatbeeld maken. Het is nog niet zeker hoe en wanneer die workshops zullen plaatsvinden, maar hopelijk lukt dat voor bubbels van vijf à tien personen.”

www.apf.design