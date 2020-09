Antwerp Port Epic wordt manche Bingoal Cycling Cup: “Van start tot finish best thuis te volgen” Hans Fruyt

07 september 2020

21u48 0 Antwerpen De Antwerp Port Epic gaat twee jaar in zee met Nick Nuyens en de Bingoal Cycling Cup. Zondag wordt deze 1.1-wedstrijd de derde proef van die competitie. De koers wordt van start tot finish uitgezonden. De organisatoren raden, in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, wielerliefhebbers aan thuis te blijven.

Net als tijdens Dwars door het Hageland van 15 augustus wordt zondag in de Antwerp Port Epic geen publiek toegelaten in start- en aankomstzone. De organisatoren doen extra inspanningen om de koers in beeld te brengen.

“Van bij de start is er een livestream op de website van Sporza”, verduidelijkt organisator Ben Simons. “De laatste twee uren worden op Canvas rechtstreeks uitgezonden. We doen er alles aan om de wedstrijd zo goed mogelijk in beeld te brengen. Want in de Antwerp Port Epic gebeurt altijd iets. Bovendien zijn we de beste promotor van de haven van Antwerpen. Amerikanen zijn gek op onze wedstrijd over deels onverharde wegen. Normaal gaan we altijd boven de kaap van tweehonderd kilometer. Zondag beperken we ons tot 183 kilometer. Maar het zal opnieuw een spectaculaire editie worden.”

Met twee teams uit de World Tour: Lotto-Soudal en Trek-Segafredo. Bij de Amerikaanse ploeg staat Quin Simmons op de voorlopige deelnemerslijst. Deze Amerikaan werd vorig jaar in Harrogate wereldkampioen bij de junioren. “Zo’n mannen hebben we graag aan de start”, glundert Ben Simons. “Quinn Simmons is pas negentien jaar en stapte rechtstreeks over van de junioren naar de World Tour. Wat ik jammer vind is dat Belgisch kampioen Tim Merlier bij ons niet kan meedoen. Hij rijdt deze week Tirreno Adriatico. Uiteraard heel goed voor hem, maar de driekleur had ik graag aan de start gezien. Ook omdat ik een beetje fan ben van hem en ik weet dat hij hier graag zou winnen.”

Vorig jaar werd Merlier in zijn Belgische driekleur tweede in deze Antwerp Port Epic. Aimé De Gendt won met een handvol seconden voorsprong. De pion van Circus-Wanty Gobert werd recent vierde in de Grand Prix van Plouay en liet zich in de finale van Milaan-Sanremo opmerken. De Gendt verdedigt zondag vanaf 11.11 uur zijn zege van vorig jaar.