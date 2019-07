Antwerp Museum App gidst je langs mooiste streetart van ‘t Stad ADA

29 juli 2019

17u00 4 Antwerpen Streetart hoort stilaan evengoed bij Antwerpen als Brabo, de Schelde en de Onze-Lieve-Vrouwetoren. De Antwerp Museum App helpt fans van urban art op weg om alle werken via een nieuwe wandeling te bekijken.

Op vraag van de Antwerp Museum App maakte streetart-kenner Arno Arnouts een selectie urban art in hartje Antwerpen. Het parcours loopt van Sint-Andries tot aan bibliotheek Permeke en toont werk van getalenteerde street artists uit Antwerpen en daarbuiten. De Antwerp Museum App gidst liefhebbers langs murals, maar ook een mozaïek en stencils maken deel uit van de tour.

Net als in de rest van de wereld kende de streetart ook in Antwerpen een ingrijpende evolutie. De oorsprong ligt in de tags en andere graffiti en is verbonden aan de hiphopcultuur. Antwerpen ontpopte zich als een internationale broeihaard van de streetart. Vandaag is streetart een kunstvorm die ook een rol speelt in verfraaiing van de stad. Maar de street artists zijn de roots van hun passie niet vergeten.

Voor wie nog meer streetart lust, is er de app Street Art Cities. Antwerps streetart-hunter Tim Marschang logde intussen meer dan 200 walls in Antwerpen. Deze app covert veel meer streetart dan alleen in Antwerpen. De app heeft intussen ook streetart-hunters in onder andere Berlijn, Parijs en New York.

Meeting of Styles Belgium

Van 9 tot en met 11 augustus nemen verschillende internationale artiesten, elk met een eigen stijl en techniek, de muren van een oude gasfabriek in Antwerpen onder handen tijdens Meeting of Styles Belgium. Dit jaarlijkse festival verwent fans van de urban culture met een graffiti jam, hip hop show, skate contest en dance battle. Meer info op www.meetingofstyles.be.