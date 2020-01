Antwerp Management School zit bij wereldtop op nieuwe ranking BJS/BLG

22 januari 2020

13u56 0 Antwerpen De Antwerp Management School behoort tot de wereldtop in het voorbereiden van studenten om een positieve impact te hebben op de maatschappij. Dat blijkt uit de nieuwe ‘Positive Impact Rating for Business Schools’ (PIR), die woensdag werd voorgesteld op het World Economic Forum in Davos. Van de 51 bevraagde businesscholen haalden er negen, waaronder AMS, het niveau van ‘Transforming School’.

PIR is een initiatief van een aantal internationale studentenorganisaties in samenwerking met WWF Zwitserland, Oxfam International en UN Global Compact Zwitserland. De nieuwe ranking wil verder gaan dan de traditionele rankings en de maatschappelijke impact van de scholen meten. “Jongeren willen niet alleen meer succesvol carrière maken in de traditionele zin, ze willen mee een antwoord bieden op maatschappelijke uitdagingen en rekenen erop dat hun businessschool het goede voorbeeld geeft”, klinkt het.

Om die impact te meten, werden studenten bevraagd van de hoogst aangeschreven businessscholen ter wereld. De top 50 van de traditionele Financial Times Masters in Management en de top 50 van de Corporate Knights Green MBA-ranking werden aangesproken, uiteindelijk namen 51 scholen deel.

Niemand op hoogste niveau

Na een analyse van de resultaten werden de scholen in 5 niveaus onderverdeeld. Geen enkele school haalde het hoogste niveau, maar negen scholen bereikten niveau 4, dat van “Transforming School”. AMS is een van de drie Europese scholen die tot die beperkte groep behoren.

Decaan Steven De Haes is in Davos en juicht het initiatief toe. “Dit is de eerste ranking van businessscholen die verder kijkt dan het klassieke businessaspect. Met AMS willen we verantwoordelijke leiders van de toekomst helpen afleveren: jongeren met een sterke visie die een positief verschil in de wereld willen en kunnen maken. Deze holistische benadering wordt nu ook erkend met de PIR-scores. Die erkenning is voor ons een eer en vooral een aanmoediging om samen met onze partners een positieve impact te blijven creëren.”

In de Financial Times Masters in Management-ranking, staat de Antwerp Management School op de 45ste plaats.