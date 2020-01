Antwerp Management School geeft het goede voorbeeld: Thibeau Bastien is ondanks verstandelijke beperking excellent onderzoeker Philippe Truyts

09 januari 2020

17u58 4 Antwerpen Hoezo, een verstandelijke beperking? Thibeau Bastien (23) uit Mortsel is niet alleen een zeilkampioen. Hij bewijst als junior researcher bij Antwerp Management School (AMS) dat alle clichés de prullenmand in mogen. “Hij stelt in zijn interviews een ander soort vragen en brengt ons onderzoek zo naar een hoger niveau”, zegt vicedecaan Bart Cambré (AMS). “Als we inclusie echt menen, moeten werkgevers deze mensen aanwerven.”

We waren verwittigd: senior researcher Anouk Van Hoofstadt van het unieke en 1 jaar durende project ‘Mijn talenten, voor diversiteit’ staat er meestal niet bij stil dat haar junior collega Bastien Thibeau een beperking heeft. En jawel, we zijn na een minuut al overtuigd. Thibeau praat met veel plezier over zijn job. Computers en sociale media kennen voor hem geen geheimen. Een presentatie op een podium, of een PowerPoint maken? Geen enkel probleem. Als het écht moet, reikt het team een helpende hand.

Gouden zeilduo

Thibeau Bastien volgde het laagste opleidingsniveau in het buitengewoon onderwijs. De sport zou uiteindelijk deuren openen, al moest hij nog wel een pittig sollicitatiegesprek overleven om in het project van AMS te stappen. “Toen ik 15 was en in het derde middelbaar zat, vroeg de school me om mee te doen aan het project ‘Unified Sailing’. Daarin vormen mensen met een verstandelijke beperking een team met een valide sporter. In mijn geval was dat met Mathias Van der Auwelaer.”

“Van huis uit zat dat zeilen erin. Ik hield ervan om met mijn vader op het water te zijn. Het eerste succes was een gouden medaille op de Special Olympics Europese Spelen in Oostenrijk. In 2015 wonnen we de World Games in Los Angeles (VS). De kers op de taart was dat Mathias en ik dat jaar tot de beste mannelijke zeilers van België werden uitgeroepen.”

Die wereldtitel verlengde het duo vorig jaar in Abu Dhabi.

Durf te investeren in mensen met een verstandelijke beperking en geef hen een eerlijk salaris Bart Cambré, Antwerp Management School

Intussen diende zich het Europese project ‘Mijn talenten, voor diversiteit’ aan. Dat startte in april 2019 en loopt af op 31 maart 2020. Thibeau moet via mail, sms of telefoon contacten leggen. “We hebben een online vragenlijst gemaakt en gieten de resultaten in statistieken. Het is de bedoeling dat werkgevers meer kansen aan mensen met een verstandelijke beperking geven.”

Naast de inbreng van AMS voor ons land zijn er ook een Estse en Spaanse partner. De voertaal is Engels. “Maar met het internet is dat zo vertaald”, zegt Thibeau. En desnoods zorgen de collega’s voor de oplossing. Anouk Van Hoofstadt: “Thibeau heeft het moeilijk met lezen en schrijven, maar de technologie vangt veel op. Hij hoeft maar een tekstbericht via zijn horloge in te spreken en dan kan ik dat heel snel intikken.”

Op bezoek bij Peeters

Een leuk moment speelde zich vorig jaar bij Kris Peeters (CD&V) af, toen die nog minister van Werk was en uitleg kreeg over het project bij AMS. Thibeau had er gewoon een afspraak vastgelegd. Vanop het kabinet stuurde hij een foto door: hij stond tegenover Peeters, een visitekaartje in de hand. De politicus verkaste kort daarna naar Europa, maar beloofde het dossier te laten opvolgen. Thibeau: “De minister was onder de indruk van mij.”

Deze week blikte AMS een video in die aantoont welke meerwaarde het inschakelen van mensen als Thibeau Bastien wel heeft voor een bedrijf of een overheid. “Durf te investeren in dit soort medewerkers en geef hen een eerlijk salaris als we inclusie echt menen”, zegt prof. Cambré.

Omdat Thibeau een uitkering krijgt voor zijn handicap, werkt hij slechts twee dagen per week bij AMS. Anders zou zijn loon de uitkering overtreffen en dat mag nu niet. Daarnaast is hij als vrijwilliger actief bij Wegen en Verkeer in zijn thuisstad Mortsel.

Wereldambassadeur?

Het afscheid van AMS eind maart zal niet gemakkelijk zijn. Gelukkig liggen er nog uitdagingen. “Ik ben dit jaar het gezicht van de Special Olympics Belgium (20-23 mei) en maak kans om wereldambassadeur van de Special Olympics te worden”, besluit een fiere Thibeau Bastien.