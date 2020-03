Antwerp laat jeugdspelers thuis trainen met speciale bal: “Net als Dries Mertens en Axel Witsel” Jan Aelberts

16u34 2 Antwerpen Zoals in veel andere landen zijn ook in België voetbalwedstrijden en trainingssessies voor jeugdteams verboden in de strijd tegen het coronavirus. Royal Antwerp FC voorziet daarom voor alle jeugdspelers een zogenaamde SenseBall waarmee ze thuis kunnen trainen. Ook Dries Mertens, Axel Witsel en Steven Defour gebruikten de bal al om te trainen.

“We willen er voor zorgen dat alle spelers van de academie, op een verantwoorde manier, dagelijks contact kunnen houden met de bal”, klinkt het bij Antwerp. “Daarom biedt de club al zijn spelers een SenseBall aan. Zo’n bal van maat 3 die met een handvat is vastgemaakt, maakt het mogelijk om – alleen en thuis – een zeer groot aantal oefeningen te doen. Met 20 minuten dagelijkse inspanning kan de Antwerpse jeugd zo’n 2.500 keer de bal raken, wat het aantal baltoetsen tijdens een traditionele training zelfs overstijgt.”

Mertens en Witsel

“Bedoeling is dat elke jeugdspeler in de loop van deze week een SenseBall ontvangt”, zegt de club nog. “Daarbij zit een toegangscode voor vijftig oefenvideo’s die onder andere snelheid van uitvoering en coördinatie helpen ontwikkelen. Spelers als Dries Mertens, Axel Witsel en Steven Defour hebben met deze methode getraind of doen dit nog steeds. Dit zal het gedeelde moment van een trainingssessie of wedstrijd niet vervangen. Maar, gezien de gezondheidscontext, draagt het bij om elke jonge speler in staat te stellen zijn fysieke conditie te onderhouden, zijn vaardigheden te verbeteren en zijn passie te blijven beleven.”