Antwerp Giants speelt in zijn eerste oefenwedstrijd gelijk tegen Bergen (70-70) Dave Bastiaenssen

16 september 2020

23u43 0 Antwerpen In zijn eerste oefenwedstrijd speelde Telenet Giants Antwerp gelijk tegen Bergen. Na een knappe eerste helft, afgesloten met een 30-40 score, kon Giants de leiding tot ver in het vierde quarter vasthouden. Het gebrek aan wedstrijdritme en conditie liet Bergen toe om de kloof te dichten: 70-70.

“Ik ben zeer tevreden over onze eerste oefenwedstrijd”, zegt coach Beghin. “Ondanks de beperkte teamtrainingen, we hebben zelfs nog geen 5-tegen-5 situaties gelopen, hebben de spelers goede dingen laten zien. Ik heb de intensiteit gezien die ik wilde zien. In de tweede helft ontbrak wat wedstrijdritme. Het resultaat van deze wedstrijd was niet belangrijk.”

Giants speelde zonder zijn Amerikanen Kenneth Smith, Stephaun Branch en Jalen Jenkins, die nog in quarantaine zaten. Coach Christophe Beghin stuurde het vijftal Van Den Eynde, Bleyenbergh, Kesteloot, Dudzinski en Fall tussen de lijnen. Bergen, dat al drie oefenwedstrijden in de benen had, lukte de eerste 4 punten. Daarna nam Giants de controle over. Van de volgende 24 punten scoorde Giants er 21. Dat resulteerde in een 7-21 voorsprong na het eerste quarter. Een voorsprong waarop Gianst lang kon teren, want pas in de slotfase kon Bergen-uitblinker Barnes met zijn vierde driepunter de kloof wegvegen.

Van Den Eynde betrouwbaar

In afwezigheid van spelverdeler Kenneth Smith toonde Niels Van Den Eynde zich in 26 minuten speeltijd een betrouwbare baldrager. Ondanks zijn vier balverliezen omspeelde de 19-jarige spelverdeler beheerst de pressing van de tegenstander en stuurde hij zijn ploeg voorbeeldig. Vrenz Bleijenbergh (5 op 7) bevestigde zijn offensief potentieel met drives en 3 driepunters en was met 17 punten topschutter van de match. Naast de sterk reboundende Vincent Kesteloot (8 stuks) was Ibrahima Fall een sterke factor onder de korf. De Senegalese center lokte zes fouten uit en scoorde 7 van zijn 15 punten vanop de vrijworplijn.

Nadat Van Den Eynde een halve minuut voor het einde met een drive en bonusvrijworp de score in evenwicht bracht (70-70), zag de youngster in de laatste seconde zijn inlegger en winnende korf nog uit de ring draaien.

Antwerp Giants speelt zondag zijn tweede oefenwedstrijd in het Duitse Bonn.

Bergen-Antwerp Giants 70-70

Bergen: Durham 10, Barnes 22, Spencer 9.

Giants: Van Den Eynde 6, Coppens 0, Donkor 11, T. De Ridder 0, Bleijenbergh 17, N. De Ridder 6, Rogiers 6, Kesteloot 4, Dudzinski 5, Fall 15.

Quarters: 7-21, 30-40, 50-55, 70-70.