Antwerp Giants oefent met volledige kern tegen het Duitse Bonn Dave Bastiaenssen

18 september 2020

21u22 0 Antwerpen Na de veelbelovende eerste oefenwedstrijd tegen Bergen is het uitkijken naar de volgende oefenmatch van Telenet Giants Antwerp nu zondag (16u) in het Duitse Bonn. Coach Christophe Beghin kan rekenen op de Amerikanen Kenneth Smith, Stephaun Branch en Jalen Jenkins.

Donderdag trainde Antwerp Giants voor het eerst met zijn volledige kern. Smith, Branch en Jenkins kregen na hun quarantaine groen licht en sloten aan bij hun ploegmaats. De voorbereiding kan nu echt beginnen.

“Na de veelbelovende prestatie in Bergen kijken we uit naar onze volgende oefenwedstrijden die we met een volledige kern kunnen spelen”, zegt manager Guy Muya. “Ik was zeer tevreden over de prestatie van onze jongeren Niels Van Eynde en Vrenz Bleyenbergh. Niels speelde complexloos en zeer creatief. Vrenz toonde dat hij een grote stap heeft vooruitgezet en dat hij klaar is voor een grotere rol.”

Smith-Jenkins

Het wordt uitkijken naar de prestatie van spelverdeler Kenneth Smith (27j) en bordenspeler Jalen Jenkins (26j), naast Niels Van Den Eynde de enige aanwinsten voor dit seizoen. Beide spelers zijn geen onbekenden in de Belgische competitie. Smith speelde vorig seizoen bij Charleroi en Jenkins was actief bij Limburg United.

“Kenneth moet de leider van de ploeg worden, de generaal. Hij is een zeer polyvalente speler die kan passen, rebounden en scoren. Jalen is een energieke speler, onder de korf kan hij zowel met een dribbel zijn tegenstander aanvallen als met de rug naar de ring spelen.”

Fans zijn zondag niet toegelaten in Bonn. Vooraleer naar Duitsland af te reizen, moest Giants voor alle spelers een corona-attest voorleggen.

“Donderdag werden alle spelers en de volledige staf getest op corona. Iedereen was negatief zodat we met de volledige groep naar Duitsland kunnen afreizen.”