Antwerp Giants maakt zich klaar voor de start van de teamvoorbereiding Dave Bastiaenssen

06 september 2020

15u40 0 Antwerpen Zes maanden na de bekertriomf tegen Charleroi, de laatste officiële wedstrijd die het speelde vooraleer het basketseizoen werd gestaakt door de corona-pandemie, maakt Telenet Giants Antwerp zich klaar om met de teamvoorbereiding te beginnen. Met Dave Dudzinski, de kapitein van Giants die aan zijn vijfde seizoen begint, arriveerde vorige week de eerste Amerikaan in Antwerpen. Giants verwacht dat deze week de overige Amerikanen in België zullen aankomen.

“Door de corona-crisis duurde het langer vooraleer we de Amerikanen in Europa kregen”, zegt Christophe Beghin, die aan zijn tweede seizoen als coach van Antwerp Giants begint. “Dave landde vrijdag in Brussel. Wij verwachten dat Kenneth Smith, Stephaun Branch en Jalen Jenkins deze week nog zullen arriveren. Na hun aankomst moeten ze één week in quarantaine moeten. We hopen de teamtraining volgende week, vanaf 14 september te beginnen. En dan kunnen we ook de data van de oefenwedstrijden vastleggen.”

EuroCup

De start van de competitie is uitgesteld naar begin november. Maar als corona het toelaat, moet Giants Europees al eind september aan de bak. Niet in Champions League deze keer, maar wel in de EuroCup, de tweede Europese competitie. Met tegenstanders Bologna, Monaco, Krasnodar (Rusl.), Andarorra en Lietkabelis (Lit.) werd Giants ingedeeld in de sterke groep C.

“Veel tijd om ons voor te bereiden op de start van de Europese campagne krijgen we niet”, beseft coach Beghin. “Op 30 september spelen we onze eerste wedstrijd in Krasnodar. Het wordt een mooie uitdaging, de EuroCup. Een sterke Europese competitie met allemaal topteams.”

Stevige basis

Met negen spelers (Stephaun Branch, Dennis Donkor, Vincent Kesteloot, Vrenz Bleijenberg, Dave Dudzinski, Ibrahima Fall, Roby Rogiers, Bas Van Den Eynde en Niels De Ridder) van vorig jaar, beschikt Antwerp Giants over een stevige basis om aan deze campagne te beginnen. Drie nieuwkomers telt de kern dit seizoen. De Amerikanen Kenneth Smith en Jalen Jenkins en Niels Van Den Eynde, die vorig seizoen al meetrainde en nu definitief aan de spelersgroep werd toegevoegd.

“Alle spelers hebben zich individueel voorbereid. Ik verwacht dat de conditie in orde zal zijn. Het zal er zo snel mogelijk op aan komen om matchritme op te doen. Daar we een groot deel van de kern van vorig jaar hebben behouden, hoop ik snel de automatismen te kunnen oppakken.”