Antwerp Fashion Weekend organiseert dit jaar digitale modeshow Annelin Marien

28 september 2020

13u26 0 Antwerpen Na een periode van lege winkelstraten wil Antwerp Fashion Weekend de Antwerpse modesector terug stevig op de kaart zetten op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Deze editie van het modeweekend verloopt volledig coronaproof. Er zijn dan ook innovatieve oplossingen gevonden om het concept in een nieuw jasje te steken. Zo vindt dit jaar voor de eerste keer een digitale modeshow plaats.

Het anders zo bruisende hart van Antwerpen heeft gebloed en handelaars verloren tot zeventig procent van hun omzet. De deuren van de winkeliers staan ondertussen weer open en klanten zoeken voorzichtig weer hun weg naar de winkelstraten. “De uitzonderlijke situatie heeft ons gedwongen het concept te herbekijken en creatief uit de hoek te komen”, zegt Nico Volckeryck, regiodirecteur Groot-Antwerpen bij Neutraal Syndicaat Voor De Zelfstandigen. “Zo zetten we deze moeilijke omstandigheden toch nog om in een positief gegeven. Met een alternatieve versie willen we onze handelaars perspectief geven en de shoppers weer in de stad krijgen.”

QR-codes

Voor het eerst organiseert AFW een digitale modeshow. Vijf professionele modellen presenteren de hipste outfits en accessoires uit de deelnemende winkels op een catwalk zonder publiek in de Amuz. Het defilé wordt gefilmd en kan bewonderd worden op www.antwerpfashionweekend.com of op een van de grote LED-schermen in de winkelstraten: op de Meir aan de Wapper, op het Neuzenplein en de Theodoor Van Rijswijckplaats, in de Nationalestraat en in de Kammenstraat aan Amuz.

Via infoborden met QR-codes verspreid over de stad kunnen bezoekers daarbij alles te weten komen over de specifieke acties van deelnemende winkels: van hapjes en drankjes over late night shopping en levensechte mannequins tot kortingen en goodiebags voor de klanten.

Samenhorigheid

De winkeliers zijn alvast opgezet met de relance van de sector en nemen massaal deel aan het evenement. “Nog nooit hebben zoveel winkels van Quartier National deelgenomen aan het evenement. Er heerst een enorm gevoel van samenhorigheid”, benadrukt Valentine Colsan, bestuurslid van de handelaarsvereniging Quartier National en zelf ook zaakvoerder van de twee boetieks van Sincerely Valentine. “We willen het signaal geven dat we niet bij de pakken blijven zitten en dat onze klanten meer dan ooit welkom zijn.”