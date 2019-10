Antwerp Fashion Weekend: dit staat u te wachten Annelin Marien

03 oktober 2019

12u57 3 Antwerpen De vijfde editie van het Antwerp Fashion weekend staat weer voor de deur. Dit weekend staat Antwerpen weer helemaal in het teken van mode. Nieuwigheden? Een man- en womancave, modellen van Pink Ribbon en kleur- en stijladvies in de Nationalestraat! Vorige edities lokten lokale handelaars samen met de Antwerpse modescene zo’n 100.000 bezoekers naar de Antwerpse winkelstraten, en dat zal dit jaar niet anders zijn. Wat er allemaal te beleven valt, lees je hier.

Donderdag 3 oktober

Benieuwd hoe mode de kunstwereld inspireert? De beloftevolle jonge Antwerpse kunstenaar Elvis Romeo Dhen verrast met zijn collectie ‘Yume’ (Japans voor ‘droom’). In de Thomas More-campus in de Kronenburgstraat kunnen bezoekers van 19 tot 21 uur zijn expo ‘Welcome to my world’ bekijken, met onder meer een aantal zelf ontworpen en bewerkte kledingstukken. In zijn werk probeert hij fantasiewerelden te verkennen die inspiratie halen uit een rijke verbeelding, dromen en visioenen.

Vrijdag 4 oktober

Nieuw sinds dit jaar: een twintigtal winkels van de Schuttershofstraat zijn open tot 19 uur en verrassen je met een drankje!

Zaterdag 5 oktober

Ook nieuw dit jaar is de Fashion Run: vanuit de Kammenstraat vertrekken deelnemende lopers voor een parcours van 8 tot 10 kilometer langs de highlights van het Antwerp Fashion Weekend. De loper met de meest modieuze sportieve outfit wordt beloond met een unieke prijs! Mannen kunnen zaterdagnamiddag ook even verdwijnen in de nieuwe ‘Man Cave’, maar ook voor vrouwen is er een alternatief voorzien in de vorm van een ‘Woman Cave’.

Blikvanger in deze editie is de Pink Ribbon modeshow die op zaterdagmiddag plaatsvindt in de stadsfeestzaal. Verschillende borstkankerpatiënten krijgen een make-over en verschijnen vanaf 15u op de catwalk. “Het is voor ons als organisator erg belangrijk dat iedereen meetelt. De moedige vrouwen die deze ziekte doormaken mogen nog steeds gezien worden en we zijn dan ook vereerd dat ze aan dit initiatief willen deelnemen.” licht Nico Volckeryck toe.

Zondag 6 oktober

Het Antwerp World Diamond Centre zet zondag zijn deuren open en nodigt iedereen uit om een kijkje te komen nemen achter de schermen. Bezoekers kunnen er zelf ruwe diamanten slijpen en beoordelen, met een VR-experience de mijnen induiken of hun eigen juwelen laten schatten door een expert.

Doorheen het hele weekend

Verspreid over het weekend vinden modeshows plaats in de Wilde Zee, de Nationalestraat, de Steenhouwersvest, de Stadsfeestzaal en op de Meir. Voor fashion addicts die liever zelf aan de slag gaan, zijn er tal van activiteiten gepland: petjes, T-shirts of armbandjes pimpen in de Grand Bazar, ‘Colour your life’ met persoonlijk stijl- en kleuradvies in de Nationalestraat of outfits ruilen tijdens de geliefde Fashion Sweep in de Kammenstraat.

Liefhebbers van accessoires komen in de Gouden Straatjes ongetwijfeld aan hun trekken. Meer dan 20 zilver- en goudsmeden betoveren hun klanten hier met de meest exclusieve en oogverblindende juwelen. Wie wil, kan ook inschrijven voor verschillende gegidste wandelingen die dieper ingaan op de geschiedenis van het juweliersambacht in Antwerpen.

De favorietjes van woordvoerder Nico Volckeryc? “De Fashion Sweep was vorig jaar een enorm succes, en past ook perfect in de trend van duurzame kleding. Maar de absolute aanrader is de catwalk met de modellen van Pink Ribbon! Antwerp Fashion Weekend draagt in ieder geval met elke activiteit bij aan de sterke reputatie van Antwerpen als modestad.”

Het volledige programma vind je op antwerpfashionweekend.com.