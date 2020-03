Antwerp Expo ter beschikking gesteld van de overheid: “Hal kan dienst doen als zorgcentrum of stockageruimte” BJS

18 maart 2020

10u02 0 Antwerpen EasyFairs, de exploitant van onder meer Antwerp Expo, stelt zijn evenementenhallen gratis ter beschikking van de overheid. Die kunnen er voor patiënten noodopvang organiseren indien er geen plaats meer is in ziekenhuizen.

Antwerp Expo staat door de massale afgelasting van evenementen leeg. Maar de evenementenhal kan in de toekomst nuttig zijn indien ziekenhuizen de toestroom van patiënten niet meer de baas kunnen. De hal is iets buiten het stadscentrum gelegen en is voorzien van de nodige nutsvoorzieningen.

EasyFairs stelt heeft nog drie andere Belgische hallen in zijn portefeuille: het gaat om Flanders Expo (Gent), Nekkerhal Brussels North (Mechelen) en Namur Expo (Namen). Ook die evenementenhallen worden ter beschikking gesteld van de lokale en nationale overheden die betrokken zijn in de strijd tegen de verdere verspreiding van Covid-19.

“Onze eventlocaties kunnen dienst doen als tijdelijke zorgcentra, locaties voor het onthaal en het scheiden van patiënten, stockageruimtes van medisch materiaal, enzovoort”, zegt Eric Everard, CEO en oprichter van EasyFairs.

