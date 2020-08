Antwerp- en Beerschotfans moedigen ploeg massaal aan vanuit de cinema (en ook komende matchen zijn er op groot scherm te zien) ADA

14u37 0 Antwerpen Ook speeldag 3 en 4 van de Jupiler Pro League zullen te zien zijn op het grote witte doek bij Kinepolis. Speeldag 1 en 2 waren alvast een groot succes. Vooral in Antwerpen trokken heel wat supporters richting de cinema. En daar hebben Beerschot en Antwerp natuurlijk veel mee te maken.

Voetbalsupporters kunnen omwille van de coronacrisis hun favoriete ploeg nog niet in de stadions aanmoedigen, maar kregen wel de gelegenheid om de eerste twee speeldagen live op groot scherm te bekijken in de filmzalen van Kinepolis. Een toegangskaartje kostte 9 euro.

Exacte bezoekcijfers communiceert het bioscoopbedrijf niet. “We hebben voor elk van de speeldagen een paar honderden voetbalfans mogen verwelkomen”, zegt Van Troos. “De eerste speeldag was veel succesvoller dan de tweede. Dat komt waarschijnlijk omdat er meer topaffiches waren op de eerste speeldag.” De filmzaal in Antwerpen lokte het grootste aantal bezoekers, met dank aan de matchen van Antwerp en Beerschot.

“Gelet op de huidige context van COVID-19 en de omstandigheden, zijn we niet ontevreden”, maakt Van Troos een eerste balans op. “Door de huidige capaciteitsbeperkingen mogen we ook niet meer dan 100 bezoekers per zaal toelaten. In elke zaal worden de social distancing-regels toegepast.” Bij Kinepolis komt dit neer op twee vrije zetels links en rechts van een bubbel en ook de rij voor en achter wordt vrijgelaten.

Inmiddels lanceerde Kinepolis ook voor de derde en vierde speeldag een voorverkoop van tickets, zodat ook die wedstrijden op groot scherm bekeken kunnen worden. “De bedoeling is om hier in elk geval mee verder te gaan in augustus en dan te evalueren”, aldus Van Troos.