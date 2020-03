Antwerp Classic Salon toont opnieuw mooiste oldtimers JAA

03 maart 2020

13u27 0 Antwerpen Het Antwerp Classic Salon - de beurs voor liefhebbers van oldtimers - landt opnieuw in Antwerp Expo van vrijdag 6 maart tot zondag 8 maart.

Wie gek is van classic cars, op ware grootte of als schaalmodel, heeft het Antwerp Classic Salo wellicht al in de agenda staan. De beurs zet dit jaar wagenconstructeur Carlo Abarth in de kijker, de man die verschillende Fiatmodellen optilde naar een sportmodel. Ook aan de eeuwelingen van de Britse Alvis-wagens wordt extra aandacht besteed. Afspraak in Antwerp Expo van 6 tot en met 8 maart.