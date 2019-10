Antwerp Brilliant Games: vier dagen sport én feest voor holebigemeenschap PhT

31 oktober 2019

13u32 1 Antwerpen Vanaf vandaag tot zondag 3 november hebben in Antwerpen en enkele randgemeenten de Antwerp Brilliant Games plaats. Achthonderd atleten uit Europa meten zich in badminton, tennis, squash, volleybal en zwemmen. Maar er is ook een recreatief luik met yogasessies (vrijdag en zaterdag), een loop van van 5 of 10 kilometer (zaterdag) en een fietstocht (zaterdag).

De organisatie van het evenement is in handen van Active Company, de Antwerpse sportvereniging voor holebi’s. ‘Sporten zonder grenzen’: dat is de boodschap achter de Brilliant Games. Mister Gay Belgium Matthias De Roover komt alvast de medailles bij badminton uitreiken en woont zaterdagavond de party bij.

Een deel van de opbrengsten gaat naar ‘Out For The Win’, een vzw die zich inzet voor de aanvaarding van homo’s; lesbiennes, transseksuelen, queers en interseksuelen binnen de sportwereld.

Het is de tweede editie van de Antwerp Brilliant Games in deze vorm. Eerder was Antwerpen gaststad voor de World Outgames (2013), Antwerp Games (2009) en Euro Games (2007).

Alle info: www.antwerpbrilliantgames.be