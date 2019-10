Antwerp Airport heeft “drukste zomer ooit” achter de rug BJS

04 oktober 2019

17u03 0 Antwerpen De internationale luchthaven van Antwerpen heeft het sterkste kwartaal ooit achter de rug. In juli, augustus en september reisden 101.069 passagiers via Deurne.

September was een bijzonder goede maand voor de Antwerpse luchthaven, met bijna 10.000 passagiers of 38,3 procent meer dan in september van 2018. Over het hele kwartaal werd een groei van 10 procent tegenover het derde kwartaal van 2018 genoteerd.

Voor de periode januari-september staat de teller nog steeds op 4,9 procent minder, maar de luchthaven hoopt die kloof kleiner te maken in de laatste maanden van 2019.

De goede kwartaal- en maandcijfers wijt de luchthaven aan de bijkomende bestemmingen van TUI fly en de nieuwe zakenroute Antwerpen-London City. “Air Antwerp miste zijn start niet”, klinkt het.