Antwerp Airport beleeft met 2019 recordjaar: “voor het eerst meer dan 300.000 passagiers” Jan Aelberts

02 januari 2020

13u02 0 Antwerpen Antwerp Airport heeft een recordjaar achter de rug. Het was de drukste zomer ooit en de kaap van de 300.000 passagiers werd in 2019 voor het eerst overschreden.

Niet minder dan 306.330 passagiers kozen afgelopen jaar voor Antwerp Airport in Deurne. En dat is een record. Vorig jaar werd met 298.403 passagiers de kaap van de 300.000 net niet gehaald, dit jaar lukte dat wel. En dat ondanks het wegvallen van VLM Airlines begin dit jaar, waardoor 35 procent van de capaciteit verloren ging.

Daarnaast beleefde Antwerp Airport met 101.069 passagiers in de zomermaanden juli, augustus en september een topzomer. Het waren er bijna 10.000 méér dan het jaar ervoor. Ook de komst van Air Antwerp in september met 16 vluchten van en naar Londen per week, maakte dat Antwerp Airport allesbehalve op zijn retour is. Tot slot laat de luchthaven weten dat de stiptheid opnieuw bijzonder hoog was. 98,3 procent van alle vluchten was op tijd.