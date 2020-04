Antwerp 10 Miles komt met virtuele editie BJS

20 april 2020

14u19 0 Antwerpen Door de coronacrisis is de Antwerp 10 Miles, die komende zondag stond gepland, uitgesteld naar een later moment dit jaar. Wie de wedstrijd toch (een beetje) wil beleven, kan virtueel meelopen, via een sportapp.

Nog tot en met 30 april biedt Keep Moving, het platform dat mensen aanmoedigt om te blijven bewegen, iedereen de kans virtueel de 10 Miles te lopen. Geïnteresseerden surfen naar keepmoving.eu, waar ze zich kunnen aanmelden. Nadat de sportapp met Keep Moving is gekoppeld, kunnen deelnemers de wedstrijd in hun eigen buurt individueel afleggen.

Net zoals bij het echte evenement kunnen deelnemers kiezen uit de volledige 10 Miles (16,1 km) of de 6 km van de shortrun. Kinderen kunnen de virtuele kids run van 1,5 km lopen.

Medaille

Voor deze virtuele editie van de 10 Miles krijgen deelnemers elf dagen tijd om de gekozen afstand af te leggen. De afstand kan ook in stukjes worden volbracht: je hoeft dus niet alle kilometers op één dag te lopen.

Door deel te nemen kan je een virtuele medaille behalen. Die kan je via social media schenken aan een zorgverlener die dat verdient. Lopers kunnen ook effectief doneren om het onderzoek naar genezende behandelingen en toepassingen te versnellen en een doeltreffend vaccin te vinden.