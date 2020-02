Anneleen uit Zandhoven opent ecologische shop ‘WildSand’ in Centraal Station in Antwerpen: “Online kunnen we niet dezelfde service bieden” Annelin Marien

05 februari 2020

18u53 0 Antwerpen Het Centraal Station in Antwerpen is een toffe shop rijker: Anneleen De Wilde (34) uit Pulle (Zandhoven) opende vorige week haar kledingwinkel WildSand op de benedenverdieping van het station. Ze verkoopt er dames- en herenkleding die ecologisch en fair is: “De droom voor een ecologische shop was er al langer, maar pas sinds kort merken we dat de mensen er klaar voor zijn.”

Anneleen uit Pulle startte in mei vorig jaar met WildSand, toen nog enkel een online winkel. De naam WildSand komt van het lievelingsdier van Anneleen, de wilde zandkat. “Een dier dat zich in de woestijn aan zowel ijskoude als hete temperaturen kan aanpassen. Dat willen we ook in ons aanbod weerspiegelen, mensen moeten zichzelf kunnen zijn in onze kleding.”

Kledingindustrie

Het project zat echter al veel langer in de pijplijn. “Ik droomde er al tien jaar lang over om een ecologische kledingwinkel te beginnen”, aldus Anneleen. “Ik wilde iets positief bijdragen aan de kledingindustrie, want er gebeurt enorm veel achter de schermen dat het daglicht niet mag zien. Mensen produceren kleding aan een hongerloon en worden slecht behandeld, en ook het milieu lijdt enorm onder onze kledingindustrie.”

Daar wilde Anneleen verandering in brengen, maar ze merkte dat er in Zandhoven geen markt was voor een ecologische winkel. “Daarom heeft het zo lang geduurd vooraleer ik de stap durfde wagen naar een online shop. Maar sinds een tijdje merk ik dat het publiek steeds meer open staat voor ecologische kleding, zeker in grote steden. Daarom hebben we voor onze fysieke winkel Antwerpen gekozen, want vooral daar is er veel vraag naar ecologische producten.” Je vindt WildSand op het gelijkvloers in het Centraal Station, en ook dat is een bewuste keuze van Anneleen. “Als startende winkel vinden we het nuttiger om een plaats op te waarderen, ook daarin willen we duurzaam zijn.”

Het is fijn dat klanten nu gewoon kunnen binnenspringen en dat we hen kunnen informeren, die service vind ik belangrijk. Anneleen De Wilde

Van enkel online naar een échte winkel, dat doen niet veel ondernemers haar na. “We vonden het heel belangrijk om onze klanten de juiste info te kunnen geven over ecologische kleding. We kregen online veel vragen, en we wilden niet enkel een afstandelijke webshop zijn. Het is fijn dat klanten nu gewoon kunnen binnenspringen en dat we hen kunnen informeren, die service vinden we belangrijk.”

Want transparantie vindt Anneleen heel belangrijk. “We zorgen er ook voor dat we een persoonlijk contact hebben met de merken die we verkopen, zodat we zelf ook kunnen controleren waar onze kleding vandaan komt. We verkopen zowel grotere merken met fairtrade labels, als kleinere merken die zo’n label niet kunnen betalen. We vinden het belangrijk om ook die kleinere merken aan bod te laten komen, want voor hen is het soms moeilijk om als ecologisch en fair merk naast giganten in de kledingindustrie van de grond te geraken.”