Anja Schwerbrock opent conceptwinkel in Kloosterstraat, met kleding én keramiek AMK

12 november 2019

12u18 0 Antwerpen Anja Schwerbrock, ontwerpster van het succesvolle baby- en kinderkledingmerk Treehouse, opent nu ook een eigen conceptstore in de Kloosterstraat. Naast een nieuwe capsulecollectie voor de hele familie, vind je in haar nieuwe winkel ook handgemaakte keramiek, juwelen en bloemen.

De Duitse Anja Schwerbrock studeerde in 2004 af als ontwerpster aan de Universiteit van Hamburg, waarna ze meteen aan de slag mocht bij Comme des Garçons in Japan. In 2005 verhuisde ze naar modestad Antwerpen om er haar eigen label te lanceren. Anja’s baby- en kindercollectie ligt inmiddels in meer dan 120 verkooppunten verspreid over 27 landen. Momenteel werkt Schwerbrock volop aan een nieuwe capsulecollectie voor de hele familie. Die lanceert ze in januari 2020, in haar nieuwe conceptstore in de Kloosterstraat.

Tweede thuis

“Ik heb me veertien jaar lang geconcentreerd op Amerika, Azië en het Midden-Oosten. Het werd dus stilaan tijd om de wereld van Anja nu ook hier in België, mijn tweede thuisland, te tonen”, vertelt ze. Bovendien was haar oude atelier te klein geworden, dus moest ze wel op zoek naar een andere locatie. Het werd meteen een ‘alles onder één dak’-verhaal. In de nieuwe winkel in de Kloosterstraat 11 wil ze de uitgebreide Anja Schwerbrock ’story’ vertellen: één lijn met één naam. Dat betekent naast de kindercollectie ook individuele stukken voor dames en heren, handgemaakte keramiek, juwelen, bloemen en aanverwante interior curiosa, allemaal van de hand van Anja. De nieuwe winkel doet tegelijk dienst als atelier.