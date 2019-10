Animal Rights voert actie tegen wereldwijd fenomeen van ‘trophy hunting’ BJS/BLG

11 oktober 2019

16u48 0 Antwerpen Op de Groenplaats in Antwerpen hebben een dertigtal leden van dierenrechtenorganisatie Animal Rights vrijdag actiegevoerd tegen het fenomeen van ‘trophy hunting’. Animal Rights vraagt onder meer een invoerverbod van jachttrofeeën, een verbod voor Belgische bedrijven om eraan deel te nemen en meer inspanningen van België op het internationale toneel om de jacht te laten verbieden.

‘Trophy hunting’ of sportjacht is een erg controversiële vorm van recreatie waarbij jacht wordt gemaakt op - meestal - wilde dieren die er zo imposant mogelijk uitzien, om dan vervolgens met het gedode dier te kunnen poseren voor een foto en trofeeën zoals het hoofd, de slagtanden, de horens of andere lichaamsdelen mee naar huis te nemen. Zo’n jachtpartij kost vaak duizenden of zelfs tienduizenden euro’s. Vooral soortgelijke praktijken in Afrika kwamen de voorbije jaren meermaals in het nieuws, maar volgens Animal Rights gaat het om een globaal fenomeen.

“De lijst van dieren waarop trofeejagers het hebben gemunt is eindeloos”, zegt Rowena Vanroy van Animal Rights. “Olifanten, giraffen, zebra’s, jaguars, ijsberen, leeuwen, buffels, noem maar op. Zelfs in Europa worden er heel wat jachtreizen georganiseerd, waarbij jagers everzwijnen, herten of vossen massaal afslachten. Voor ons maakt het niet uit om welke diersoort het gaat: geen enkel dier verdient om een pijnlijke dood te sterven voor het plezier van jagers.”

Drogredenen

Animal Rights hekelt ook de “drogredenen” die trofeejagers zouden gebruiken. “Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze alleen oude en zwakke dieren doden, maar niemand betaalt 25.000 euro om een oude olifant die op sterven na dood is uit zijn lijden te verlossen”, zegt Vanroy.

Animal Rights is enkele weken geleden een petitie gestart voor een verbod op het invoeren van jachttrofeeën. Dat leverde al 9.000 handtekeningen op.