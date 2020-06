Animal Restistance voert actie bij opening Antwerpse Zoo: “Wij komen net uit ons kot, maar die dieren zitten heel hun leven in lockdown” Sander Bral en Gabriëlle Maari

01 juni 2020

11u48 12 Antwerpen De grote opening van de Antwerpse Zoo is niet zonder slag of stoot verlopen maandagochtend. Een twintigtal activisten van Animal Resistance - die tegen het opsluiten van dieren zijn - voerden een onaangekondigde betoging aan de ingang. De politie kon inpraten op het grootste deel van de actievoerders, maar vijf personen ketenden zich vast.

De Zoo van Antwerpen is al enkele weken open voor abonnees, maar op Pinkstermaandag ging de dierentuin ook voor het grote publiek weer open. Kort voor het openingsuur kwamen een twintigtal personen van Animal Resistance met plakkaten en dierenpakken actie voeren aan de ingang van de Zoo.

Drie eisen

“Na enkele maanden lockdown begrijpen we misschien beter hoe het voor die dieren moet voelen, die heel hun leven in lockdown zitten”, zegt Veronique Van Buynder van Animal Resistance. “Wij blijven stil protest voeren tot minstens één van onze drie eisen ingewilligd wordt. We willen de sluiting van alle dierentuinen in België, een overschakeling van subsidies naar conservatie- en rehabilitatieprojecten en een duidelijk statement van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) over de toekomst van dierenparken.”

Dialoog

“De demonstratie was niet aangevraagd en dus uiteraard ook niet toegestaan, maar in eerste instantie zijn we alleen in dialoog gegaan”, benadrukt politiewoordvoerder Willem Migom. “Een vijftiental personen erkenden hun punt gemaakt te hebben en vertrokken zonder veel problemen. Maar vijf volharders gingen een stap verder. Eén van hen sloot zich op in een kooi en vier anderen maakten gebruik van het lock-on-systeem.”

(lees verder onder de foto)

Volharders

De lock-on is een klassiek middel bij activisten, waarbij ze zichzelf vastmaken aan een blok beton. De enige manier om hen dan veilig los te krijgen, is door de betonblok door te zagen. “De federale politie heeft daar een speciaal team voor, dat ook is opgeroepen”, zegt Migom. “Maar toen het team arriveerde, bevrijdden de activisten zichzelf. De persoon die zichzelf in de kooi had opgesloten, hadden we al sneller verwijderd door het slot door te knippen.”

De politie plaatste schermen rond de actievoerders om de aandacht te onttrekken. De vijf volharders werden bestuurlijk aangehouden en zullen in de loop van de dag vrijgelaten worden. De activisten krijgen een gas-boete voor samenscholingen in verband met de coronamaatregelen, een boete voor verboden betoging en krijgen de gepeperde rekening van de ingezette politiemacht voorgeschoteld, inclusief het lock-on-team van de federale.

De bezoekers van de dierentuin werden de toegang niet verhinderd en zouden weinig last hebben ondervonden van de actie. Het is niet duidelijk of de Zoo klacht zal indienen tegen Animal Resistance.