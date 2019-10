Anderstalige nieuwkomers worden in 6 maanden opgeleid tot keukenmedewerker of schoonmaker BJS

02 oktober 2019

16u28 0 Antwerpen Twaalf anderstalige nieuwkomers worden dankzij het project ‘Buitengewoon’ opgeleid tot (groot)keukenmedewerker of schoonmaker. Na een positieve evaluatie krijgen ze een contract bij het facilitair bedrijf Facilicom aangeboden. Het project krijgt steun van de stad Antwerpen.

De stad Antwerpen, VDAB en Atlas (integratie & inburgering Antwerpen) werken met Europese steun samen om anderstalige nieuwkomers versneld op de arbeidsmarkt te krijgen. Een van de firma’s die de stad in dit kader steunt is het Nederlandse Facilicom. Het bedrijf startte in vorig jaar in eigen land een eigen sociale onderneming ‘Buitengewoon’ op. Die organiseert intensieve trajecten die leiden tot tewerkstelling voor werkzoekenden vanuit zeer diverse kansengroepen.

Met financiële steun van de stad Antwerpen worden nu twaalf anderstalige nieuwkomers die in de stad wonen, opgeleid tot (groot)keukenmedewerker of schoonmaker. Het trajectduurt bijna een half jaar en speelt zich volledig af op de werkvloer. Het personeel van Facilicom geeft zelf de opleiding, met ondersteuning van VDAB voor de cursus Nederlands. Deze week zijn de cursisten gestart met een beroepsverkennende stage (BVS), en daarna volgt een interne beroepsopleiding van zes weken.

Tijdens de eerste zeven weken kunnen de cursisten zich vertrouwd maken met beide beroepen, om aansluitend het traject voor een van beide te kiezen, met een individuele beroepsopleiding (IBO) van 15 weken. Na een positieve evaluatie krijgen de deelnemers in maart 2020 een contract van (on)bepaalde duur bij het bedrijf aangeboden.

Meer over Antwerpen

Facilicom

werk

VDAB