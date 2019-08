Anderhalve ton cocaïne voor Antwerpen in container bananen onderschept Patrick Lefelon

13 augustus 2019

12u43 0 Antwerpen De anti-narcotiacabrigade van de nationale politie in Colombia heeft afgelopen weekend in totaal 2,2 ton cocaïne onderschept in de haven Cartagena. Dat vertegenwoordigt volgens de Colombiaanse media een straatwaarde van zo’n 94 miljoen Amerikaanse dollar. De grootste vangst, 1,5 ton coke, was onderweg naar Antwerpen.

De lading voor Antwerpen zat verstopt in een container met bananen. De anti-narcoticabrigade slaagde er met haar technische middelen toch in om de lading te detecteren en in beslag te nemen. Zij werd voor de pers tentoongespreid voor het hoofdgebouw van de politie.

De twee kleinere ladingen betroffen één keer 440 kg, verstopt in een reinigingsmachine en op weg naar Guatemala, en één keer 300 kg tussen een lading kasseien, op weg naar Panama.