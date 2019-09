Anderhalve ton cocaïne verstopt in lading kristalsuiker Patrick Lefelon

11 september 2019

15u56 0 Antwerpen De douane in de Braziliaanse haven Santos heeft opnieuw een grote lading cocaïne bestemd voor de haven van Antwerpen ontdekt. Tussen een lading kristalsuiker vond de douane een vracht van maar liefst 1,482 cocaïne.

Volgens de Receita Federal werden de drugs ontdekt na een risico-analyse en een controle met de scanner van enkele containers.

In de container stonden big bags die gevuld waren met een wit poeder. Een deel van de lading bleek cocaïne te zijn.

Volgens de Receite Federal is dit de op één na grootste cocaïnevangst dit jaar in de haven van Santos. In maart werd nog een grotere lading ontdekt. Toen pakte de douane 1,7 ton coke bestemd voor de haven van Cartagena in Spanje.