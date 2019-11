Andere schepen of toch niet? N-VA staat voor moeilijke keuze na nieuwe opname Ludo Van Campenhout

Philippe Truyts

05 november 2019

18u36 1 Antwerpen Bart De Wever (N-VA) neemt tijdelijk de bevoegdheden van schepen Ludo Van Campenhout over. Maar hoe moet het op de lange termijn verder in het college? Een definitieve beslissing zal N-VA pas nemen als er absolute klaarheid is over de gezondheidstoestand van Van Campenhout. Een voorzichtige gok: als hij niet terugkeert, zal N-VA hem ook niet vervangen en de bevoegdheden sport, diamant en markten en foren verdelen over haar andere schepenen.

Ludo Van Campenhout (52) laat zich opnieuw behandelen voor de drankverslaving die hem eerder al, in 2012 en 2017, tot een ontwenningskuur dwong. Of de populaire schepen die vaak veel voorkeurstemmen behaalde, ook deze nieuwe crisis politiek overleeft? Niemand die het vandaag weet. Antwerps partijvoorzitter Fons Duchateau (N-VA) houdt het uit respect kort: “We zullen over de invulling van het schepenambt op het gepaste moment communiceren.”

Strikt genomen zijn er nu drie mogelijkheden.

1. Van Campenhout herstelt en neemt zijn ambt opnieuw op. Met behoud van zijn bevoegdheden.

De Antwerpse partijtop van N-VA - Bart De Wever, Fons Duchateau en Koen Kennis - heeft altijd veel begrip getoond voor Ludo Van Campenhout. De Wever laat mensen niet zomaar vallen. Als medisch aangetoond wordt dat Van Campenhout nog goed kan functioneren, is een nieuwe kans niet uitgesloten. Kanttekening: zijn bevoegdheden waren al beperkter in vergelijking met de vorige legislatuur. Openbaar Domein kwam sinds januari in handen van Claude Marinower (Open Vld), Nabilla Ait Daoud (N-VA) is bevoegd voor Personeel.

2. Een terugkeer als schepen is onmogelijk. De partij duidt een opvolger aan.

Met nog vijf jaar legislatuur voor de boeg lijkt een vervanging politiek logisch. Maar zo evident is het niet om een opvolger uit de coulissen te halen. Zonder het college telt N-VA 17 gemeenteraadsleden. Daar zitten een aantal ervaren mensen, beloftevolle jongeren en bekende koppen bij. Voor de vuist weg: Liesbeth Homans (46), Johan Klaps (49), Franky Loveniers (53), Kevin Vereecken (45), Peter Wouters (52), Els Van Doesburg (30) en Mark Tijsmans (50). Maar geen enkele van dit lijstje lijkt écht in aanmerking te komen.

Liesbeth Homans was schepen, werd dan Vlaams viceminister-president en is nu voorzitter van het Vlaams Parlement. Johan Klaps heeft definitief voor de privésector gekozen nadat hij zijn Kamerzetel verloor. Franky Loveniers is een IT-specialist met een hoge functie bij de Vlaamse overheid.

Kevin Vereecken werkt als spoedarts, Peter Wouters moest wijken als districtsburgemeester van Deurne in 2015, toen Groen de wankele coalitie kwam versterken. Acteur en schrijver Mark Tijsmans spitst zich toe op cultuur. Die bevoegdheid zit bij Nabilla Ait Daoud.

Els Van Doesburg dan? Wellicht niet. Ze geldt als een rijzende ster binnen N-VA, is parlementair medewerkster van Peter De Roover. Voor iemand met steile ambities is een schepenpost van Sport en Diamant te weinig om zich te bewijzen. Een argument dat ook anderen kunnen inroepen. Wie laat bijvoorbeeld een job als arts vallen?

3. Van Campenhout keert niet terug. Zijn bevoegdheden worden verdeeld.

Dat zou nog wel eens de eenvoudigste oplossing kunnen zijn. Achter elke schepen staat een sterk kabinet. Sport, Diamant en Markten en Foren toevoegen aan een of twee andere schepenen (of de burgemeester) valt te behappen. Of is de wiskundige verhouding tussen de coalitiepartners dan een probleem? N-VA zou dan geen vijf maar vier schepenen hebben, naast de burgemeester. Sp.a, in de gemeenteraad bijna viermaal kleiner dan N-VA, heeft er drie, Open Vld één. Het verleden leert dat een college dat in goed vertrouwen samenwerkt, wel raad weet met die situatie. Er zijn zelfs al voorbeelden geweest waarbij coalitiepartners geen strikte grenzen trokken tussen bevoegdheden. Intussen is de meerjarenbegroting uitgewerkt en kan elke schepen met zijn budget aan de slag.