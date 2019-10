Anastasia maakt hippe kinderkleding op maat met overschotjes van Dries Van Noten of Essentiel Annelin Marien

02 oktober 2019

11u12 1 Antwerpen De uit New York afkomstige Anastasia Feoktistoff maakt kinderkleding uit overschotjes van designkleding als Dries Van Noten, Essentiel of A.F. Vandevorst. Dat levert niet alleen toffe kleding voor kinderen op, het is bovendien beter voor het milieu: win-win!

Anastasia kwam in 2010 voor de liefde naar Antwerpen, maar had in haar thuisstad Brooklyn (New York) al een lange carrière als ontwerpster in de mode-industrie achter de rug. “Het was heerlijk om te werken aan collecties, en tegelijk was het triest te zien hoeveel resten stoffen er werden weggegooid”, zegt Anastasia. Zo ontstond het idee om kinderkleding te ontwerpen met de resten die anders toch in de vuilnisbak zouden belanden. Toen Anastasia zelf mama werd van Victor, zette ze haar idee om in werkelijkheid. “Eenmaal zelf mama, besefte ik hoeveel kleding een opgroeiend kind wel nodig heeft. Voor volwassenen en tieners is het gemakkelijk om fantastische tweedehandskleding te kopen, waarom zou dat niet voor kinderen kunnen?”

Het is niet de bedoeling om in massa te produceren, ik wil vooral unieke stukken maken. En dat allemaal op maat gemaakt, zodat er enkel productie plaatsvindt wanneer er vraag naar is Anastasia

Haute couture

En zo startte Anastasia met de webshop Kidaround. In het begin was de site vooral een platform om duurzame tweedehandskleding van vrienden, kennissen en anderen te verkopen, maar Anastasia ging steeds verder in het ontwerpen van een eigen kinderkledinglijn. Voor haar eigen collectie gebruikt Anastasia overschotten van stoffen die ze aanschaft via haute couture modehuizen, zoals Dries van Noten, Essentiel, A.A. Vandevorst, G-Star, Christian Wijnants, MaxMara, Vivienne Westwood en Princess Antwerp.

Klanten kunnen online een kledingstuk kiezen, geven de maten door, en Anastasia produceert het kledingstuk op maat in haar studio. “Mijn sleutelwoorden zijn upcycled, slow fashion en zero waste. Ik gebruik dus geen nieuwe stoffen, maar overschotten die ik herleid naar nieuwe, duurzame kinderkleding. Het is niet de bedoeling om in massa te produceren, ik wil vooral unieke stukken maken. En dat allemaal op maat gemaakt, zodat er enkel productie plaatsvindt wanneer er vraag naar is.”

Pop-up

Maar Kidaround blijft niet alleen bij een online shop. “Vorige week hebben we voor één week een pop-up geopend in de Kloosterstraat. Daardoor hebben mensen de kleding kunnen zien en voelen. Dat was blijkbaar een goede stap, want door onze producten bloot te stellen aan het publiek, zijn er wel wat ontwerpen verkocht.” Dankzij de positieve ervaring van de pop-up, is Anastasia momenteel in gesprek om de kledinglijn in andere Antwerpse winkels te koop te stellen. En met een nieuwe collectie in de maak, opent Anastasia binnenkort waarschijnlijk opnieuw een pop-up in Antwerpen. Zelf wat koters rondlopen die goed zouden staan met een duurzame outfit gemaakt uit Essentiel? Neem eens een kijkje op www.kidaround.shop!