An Rombouts (DEME) is één miljoenste passagier op de Waterbus PhT

10 januari 2020

18u02 0 Antwerpen Pendelen met de Waterbus: het kan je ook op een wisselvallige winterdag een leuke verrassing opleveren. An Rombouts komt in de geschiedenisboeken als de één miljoenste passagier. Ze kreeg van rederij Aqualiner een mooie bos bloemen én een fiets cadeau.

An Rombouts werkt bij baggeraar DEME. Ze pendelt intussen al twee jaar van en naar de Antwerpse haven. In die korte periode zijn de ‘mobiele bruggen’ over de Schelde - zoals je de boten zou kunnen noemen - tot een groot succes uitgegroeid. Het Havenbedrijf (Port of Antwerp) stopte eind 2019 met de financiering, maar Vlaanderen zorgt nu voor de centen. Recent werd wel de route tussen Wijnegem en Antwerpen geschrapt. Gelukkig krijgt de Waterbus er deze zomer twee haltes bij op de rechteroever: nabij het Havenhuis (Royerssluis) en verder in de haven nabij de Boudewijnsluis.

Het voorbije jaar namen 577.000 mensen de Waterbus. Dat zijn er 150.000 meer dan in de achttien maanden voordien. Het aantal fietsers steeg het voorbije jaar met 128 procent.

“De Waterbus is niet meer weg te denken in Vlaanderen. Er bestaat duidelijk nog groeimarge voor woon-werkverkeer, zeker met de Oosterweelwerken”, besluit havenschepen Annick De Ridder (N-VA).