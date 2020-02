Amsterdams brillenmerk Ace&Tate opent tweede winkel in Antwerpen: “Ingericht met 1 ton Antwerps gerecycleerd afval” ADA

21 februari 2020

Antwerpen Wie een nieuwe bril nodig heeft of een oogtest wil laten doen, kan sinds kort terecht in de nieuwe winkel van het brillenmerk Ace & Tate in de Schuttershofstraat in Antwerpen. Het is al de tweede winkel van het merk in Antwerpen nadat eerder al een winkel opende in de Steenhouwersvest. Opvallend: de winkel is volledig ingericht met Antwerps gerecycleerd afval.

De nieuwe winkel van het Amsterdamse brillenmerk Ace & Tate in de Schuttershofstraat springt meteen in het oog. De mooie neon-verlichting in de zaak trekt aan en wat opvalt is de gekleurde muurbekleding. Wie goed kijkt herkent een vis, een emmer en zelfs een bellenblazer. Geen tekeningen maar wel degelijk materialen die ooit door Antwerpenaars gebruikt zijn want het gaat om gerecycleerd afval.

“In samenwerking met de Rotterdamse duurzame ontwerpstudio Plasticiet verzamelde Ace & Tate afval uit Antwerpen. Nadien sorteerde afvalspecialist Suez het afval met infraroodlicht. Het resultaat? Een plaatmateriaal met warm en kleurrijk terrazzo effect, wat nu het hart vormt van het interieurontwerp”, vertelt Marlot Kiveron van Ace & Tate. Met de nieuwe winkel in Antwerpen wil Ace & Tate bewijzen dat je vuilnis kan transformeren in een esthetisch aantrekkelijk concept.

“Het afval dat we gebruiken is afkomstig van oude plastic tuinmeubels of speelgoed. Dat wordt zorgvuldig geselecteerd en vermalen. Voor deze winkel moet je toch rekenen op 1 ton afval”, vertelt Joost van Plasticiet. De Antwerpse winkel is niet de eerste die is ingericht volgens dit concept. Eerder opende al een gelijkaardige winkel in Zurich. De bedoeling is dat er in de toekomst nog meer winkels openen met een dergelijk concept.