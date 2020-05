Amper pendelaars, massaal veel security: ondanks heropstart bedrijven ligt Antwerpen Centraal er verlaten bij ADA

04 mei 2020

12u45 12 Antwerpen Het Centraal Station van Antwerpen lag er verlaten bij maandagochtend. Op normale dagen wordt het station tussen 7 en 9 uur ‘s morgens overspoeld door pendelaars. Hoewel de bedrijven opnieuw opstarten, lijken heel wat mensen nog van thuis uit te blijven werken. Wie wel massaal aanwezig was, waren politie en security.

Maandag startten heel wat bedrijven hun activiteiten opnieuw op maar tot een grote drukte leidde dat niet in het Centraal Station van Antwerpen. Perrons bleven leeg en slechts een handvol pendelaars stapten uit de treinen. Wie wel massaal aanwezig was, was security en politie. Zij keken er nauwlettend op te toe dat iedereen die in het station binnenkwam of met de trein aankwam een mondmasker droeg. Wie dat niet deed, werd meteen aangesproken.

Zo was er een Spaanse jongeman die niet op de hoogte was van de regel en door security uit het station werd begeleid. Een andere man, met mondmasker, wilde even nippen van zijn koffie in de grote vertrekhal maar werd prompt van aan de andere kant van de hal op het matje geroepen. “Mondmasker aanhouden!” Wanneer de man aangaf dat hij enkel van zijn koffie wilde drinken, werd hij aangemaand dat buiten te doen. Ook al waren er op dat moment slechts een vijftiental mensen.

Pendelaar Karel Verschooten (63) kwam met de trein uit Leuven om naar zijn werk te gaan. Hij droeg een mondmasker “omdat het verplicht is. Het voelde wat raar want ik zat helemaal alleen in de wagon. Moest het niet verplicht zijn dan had ik het masker heel waarschijnlijk afgezet.”