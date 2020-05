Amper 96 passagiers in april: Antwerpse luchthaven totaal stilgevallen

BJS/BLG

06 mei 2020

14u13 0 Antwerpen Door de coronacrisis zitten de maandelijkse statistieken van de Antwerpse luchthaven voor april dicht bij nul. Amper 96 mensen, piloten inbegrepen, vlogen in die maand via Deurne. Het gaat enkel om essentiële vluchten, zoals inspectie- en onderhoudsvluchten, repatriëringen en overheidsvluchten.

De 96 reizigers van april 2020 staan in schril contrast met april 2019, toen de teller stopte op 24.527. Het aantal bewegingen op de luchthaven daalde van 3.139 in april vorig jaar naar 325 afgelopen maand. In maart was het aantal passagiers al met bijna de helft gedaald, van 17.433 in 2019 naar 9.806 in 2020.

De commerciële vluchten van en naar Antwerp Airport zijn sinds midden maart allemaal geannuleerd: Air Antwerp vliegt niet meer sinds 18 maart, TUI fly houdt alle toestellen aan de grond sinds 23 maart. Voorlopig komt daar ook geen verandering in. Air Antwerp herneemt ten vroegste op 1 juni, voor TUI fly ligt de vroegste startdatum een week later.

Uitbater LEM Antwerpen vraagt dringend duidelijkheid over de heropstart van niet-essentiële vluchten en hoopt op meer nieuws na de Nationale Veiligheidsraad. “Wij willen een officieel standpunt, liefst op Europees niveau”, zegt woordvoerster Vanessa Flamez.