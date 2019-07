Amper 23 jaar en nu al de beste bartender van het land Antwerpse barman kaapt titel weg in Noord-Europese finale van prestigieuze ‘World Class Bartender of the Year Competition’ BJS

07 juli 2019

11u53 5 Antwerpen Thomas Timmermans (23), barman bij Belroy’s Bijou in de Graaf van Egmontstraat op het Antwerpse Zuid, mag zich een jaar lang de beste bartender van het land noemen. Die titel kaapte hij vorige week weg in de Noord-Europese finale van de ‘World Class Bartender of the Year Competition’. In september reist Timmermans af naar Glasglow om zich te kwalificeren voor de wereldfinale.

De 23-jarige Thomas Timmermans uit Mortsel nam begin vorige week met 17 andere bartenders uit zes verschillende landen (België, Nederland, Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden) deel aan de Noord-Europese finale van de ‘World Class Bartender of the Year Competition’ in het Nederlandse Schiedam. Per land werd één winnaar gekozen.

Timmermans, die al voor de derde keer aan de prestigieuze wedstrijd deelnam, gaf zijn Belgische collega-bartenders Ruben Patoor (Cafe Theatre in Gent) en Sofian Vlaminck (Cocktails at Nine in Antwerpen) het nakijken. Hij kaapte de prijs van de beste Belgische bartender weg. Timmermans werd meteen ook de jongste winnaar in het elfjarige bestaan van het concours.

“We werden tijdens de finale door een driekoppige jury beoordeeld op verschillende facetten: techniek, presentatie, creativiteit, smaak en balans”, vertelt Timmermans. “Tijdens de verschillende proeven heeft de jury me amper op foutjes kunnen betrappen. Ze vonden me blijkbaar een ‘veelzijdige’ en ‘complete’ bartender. Dat doet me veel plezier.”

Net als vorig jaar, stond ook deze keer de finale in het teken van duurzaamheid. Timmermans: “We moesten tijdens de wedstrijd een concept bedenken rond het behouden van bijen in hun eigen regio, waarbij we een cocktail moesten creëren op basis van Ketel One vodka. Ik koos voor een verfrissende, zomerse cocktail met onder meer een siroop van lavendelhoning en gegiste thee van bijenpollen. Die is duidelijk in de smaak gevallen.”

Een dikke cheque kreeg Timmermans vorige week niet mee naar huis, maar dat deert hem niet. “Je doet enkel mee voor de eer. Deze overwinning staat erg mooi op mijn cv, wat mijn carrière enkel ten goede kan komen.”

De titel levert Timmermans een ticket op voor de internationale finale van de ‘World Class Bartender of the Year Competition’ op 25 en 26 september in het Schotse Glasgow, waar de beste bartenders ter wereld het tegen elkaar zullen opnemen. “Binnenkort kom ik te weten wat de opdrachten precies zullen zijn. Daarna begin ik me volop voor te bereiden.”