Amerikanen zijn wég van verlichting Antwerpse kathedraal (al staat toren nu in de stellingen) PhT

02 september 2019

16u12 0 Antwerpen Een toonaangevend Amerikaans architectuurmagazine is onder de indruk van de nieuwe verlichting van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Het project wordt bekroond met de 2019 AL Light & Architecture Design Awards. Volgens de jury past het lichtontwerp van Susanna Antico bij het karakter van de omgeving en straalt het een zeker ‘wow-factor’ uit.

Momenteel gebeuren er aan de toren ingrijpende restauratiewerken. Maar de verlichting die feestelijk werd ontstoken op 1 september vorig jaar, heeft de wereld toen wel verbaasd. De ledverlichting met 780 lampen laat de architecturale details subtiel tot haar recht komen. “De Onze-Lieve-Vrouwetoren roept bij alle Antwerpenaren een gevoel van herkenning op”, zegt burgemeester Bart De Wever. “Onze kathedraal heeft de meest perfecte gotische toren die ooit is gebouwd. De verlichting is even perfect.”

Het online magazine dat de kathedraal bekroont, maakt deel uit van het Architect Magazine, het tijdschrift van het American Institute of Architects.

“Dat het mooiste icoon van onze stad dankzij het lichtplan deze prijs krijgt, versterkt ons vertrouwen in een rijke toekomst voor Antwerpen”, besluit schepen Ludo Van Campenhout (N-VA).

Normaal gezien zal de verlichting van de belforttoren vanaf 2021 opnieuw kunnen worden ontstoken.