Ambulanciers kunnen verkeerslicht zelf op groen zetten op slim kruispunt in Antwerpen KVDS

25 juni 2019

20u30

Bron: Belga 0 Antwerpen In innovatiehub The Beacon in Antwerpen zijn de resultaten voorgesteld van een onderzoeksproject rond slimme verkeerslichten. Anderhalf jaar lang testten het Europees onderzoekscentrum Imec en de stad Antwerpen de mogelijkheden van slimme verkeersregelaars. Een van de toepassingen is een app voor de smartphone waarmee brandweer- en ziekenwagens automatisch prioriteit krijgen.

De stad en Imec deden sinds december 2017 tests op het kruispunt van de Kronenburgstraat en de Nationalestraat, aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Het project Observer verzamelde data van de dagelijkse verkeersstromen op het kruispunt, om nieuwe en slimme toepassingen te ontwikkelen.

"Met tellussen en thermische camera's verzamelden we gegevens over het aantal wagens, fietsers, voetgangers en trams dat dagelijks aan het kruispunt passeert", zegt Philip Leroux van Imec. "Zo kunnen we uur per uur voorspellingen doen over de drukte of bijvoorbeeld de bezettingsgraad van de zebrapaden."

Simulator

Binnen het project werd ook een simulator gebouwd, waarmee geëxperimenteerd kan worden voor de ideale afstemming van verkeerslichten. Zo kan virtueel uitgetest worden wat er gebeurt als er opeens dubbel zo veel wagens zijn, of als er nog alleen eenrichtingsverkeer toegelaten zou worden in de nabijgelegen Geuzestraat.

Daarnaast ontwikkelden de onderzoekers een app waarmee prioriteitsvoertuigen, zoals brandweer- en ziekenwagens, automatisch groen licht krijgen als ze het kruispunt passeren. "De ambulancier downloadt de app gewoon op zijn smartphone", zegt Leroux.





Vorig jaar werd al een nieuwe verkeerscomputer geïnstalleerd. Die kan in de toekomst data van verschillende kruispunten tegelijk verwerken en het optimale rood-groenschema regelen. "Het beter capteren en kunnen begrijpen van de situatie en verkeersstromen laat een betere en dynamischer regeling toe, die resulteert in verhoogde veiligheid, minder verloren groentijd en een betere doorstroming op kruispunten", zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis.

Kennis is alvast opgetogen met de resultaten van het afgeronde project. "De uitdaging nu is om dit soort zaken concreet te gaan uitvoeren. We dromen allemaal van een systeem dat toelaat dat fietsers niet hoeven te stoppen als het regent, of dat auto's niet moeten wachten aan een verlaten kruispunt."

De resultaten van Observer worden onder meer meegenomen in 'Mobilidata' van de Vlaamse overheid, een grootschaliger onderzoek dat in heel Vlaanderen mobiliteitsgegevens verzamelt. De verzamelde data worden ook ontsloten voor derden, waardoor ook anderen toepassingen kunnen gaan ontwikkelen.