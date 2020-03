Ambulancecentrum Antwerpen drukker dan ooit Jan Aelberts

27 maart 2020

18u27 0 Antwerpen Ambulancediensten voor niet-dringend ziekenvervoer hebben het deze week steeds drukker met het vervoeren van coronapatiënten tussen ziekenhuizen, tussen rusthuizen of tussen het rusthuis en het ziekenhuis. Dat getuigt het Ambulancecentrum Antwerpen. “We vervoeren ook steeds meer coronapatiënten die uit het ziekenhuis worden ontslagen”, zegt Evi Degheldere van het Ambulancecentrum Antwerpen.

Coronapatiënten die genezen zijn en uit het ziekenhuis worden ontslagen maar niet zelf of met de hulp van familieleden thuis geraken, kunnen op kosten van het ziekenhuis met een taxi of een ambulancedienst voor niet-dringend ziekenvervoer naar huis worden gebracht. De FOD Volksgezondheid heeft daarvoor een budget toegewezen aan de ziekenhuizen. “We vervoeren ook steeds meer coronapatiënten die uit het ziekenhuis worden ontslagen”, zegt Evi Degheldere van het Ambulancecentrum Antwerpen. “Een nieuwe richtlijn stelt dat ziekenhuizen daarvoor een beroep op ons kunnen doen voor een vaste prijs.” Die vaste maximumprijs bedraagt 60 euro per rit in de regio van het ziekenhuis. Bij een langere rit kan dat bedrag met 40 euro per bijkomende tien kilometer oplopen.

De FOD Volksgezondheid bevestigt vrijdag dat ziekenhuizen daarvoor een budget krijgen. “Genezen patiënten mogen uiteraard nog altijd door een familielid worden opgepikt”, zegt woordvoerder Jan Eyckmans. “Maar dat is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld bij sommige alleenstaande ouderen. Om de bedden van genezen patiënten toch zo snel mogelijk weer vrij te krijgen voor nieuwe patiënten, kunnen ziekenhuizen een taxi of niet-dringend ziekenvervoer regelen om de persoon in kwestie thuis te krijgen.”